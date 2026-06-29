Gleich drei Bezirksligisten legen personell nach

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TURA Untermünkheim aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verstärkt seine Defensive mit Fabian Bezold. Der erfahrene Verteidiger wechselt vom TSV Neuenstein nach Untermünkheim und bringt langjährige Bezirksliga-Erfahrung mit. Mit seiner Routine soll Bezold der Abwehr zusätzliche Stabilität geben und die Mannschaft in der kommenden Saison unterstützen. Der Verein freut sich über seine Entscheidung für TURA und wünscht ihm eine schnelle Eingewöhnung sowie erfolgreiche Auftritte im schwarz-weißen Trikot.

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Spvgg Trossingen

Die SpVgg Trossingen aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verstärkt ihre Offensive mit Sait Hamurcu. Der 31-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt vom FC Königsfeld zur Mannschaft von Trainer John Müller und kann auch im Sturm eingesetzt werden. In den vergangenen acht Jahren war Hamurcu eine wichtige Stütze beim südbadischen Landesligisten. In der letzten Saison kam er auf 26 Einsätze und sechs Tore. Zuvor war er unter anderem beim FC 08 Villingen II aktiv.

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SSC Tübingen

Der SSC Tübingen, Absteiger aus der Landesliga in die Bezirksliga Alb, verstärkt sich mit Ardit Sulejmani. Der talentierte Spieler kommt aus der U19-Oberliga der TSG Balingen in die Tübinger Nordstadt und macht beim SSC seine ersten Schritte im Herrenfußball. Nach dem Abstieg soll Sulejmani Teil des neuen Weges werden und den Kader der ersten Mannschaft erweitern. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Saison mit dem Neuzugang.

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