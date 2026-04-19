Gleich 6 Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

Das sportliche Geschehen in den brandenburgischen Fußballligen wurde am heutigen Sonntag durch eine signifikante Anzahl an Spielabbrüchen überschattet.
In der Landesklasse Süd kam es bei der Begegnung zwischen der SG Sielow und dem SV Motor Saspow zu einem vorzeitigen Ende. Die SG Sielow teilt gegenüber FuPa mit: "Zur 30. Minute gab es den Abbruch wegen Gewitter. Danach Starkregen und der Platz war dann unbespielbar. Es stand 0:0". Auch der Gastverein äußerte sich detailliert zu den Umständen der Absage. der SV Motor Saspow teilt gegenüber FuPa mit: "Das Spiel bei der SG Sielow wurde heute in der 23. Spielminute beim Stand von 0:0 abgebrochen. Grund hierfür wären die Witterungsverhältnisse und die starken Niederschläge die sich im Laufe der Anfangsphase der Partie immer stärker intensiverten. Als dann noch ein Gewitter aufzog und Blitze und Donner zu vernehmen waren, stoppte die Schiedsrichterin zunächst richtigerweise die Partie. Nach einigen Minuten Unterbrechung stand auf dem gesamten Platz viel Wasser, weshalb das Spiel nicht wieder aufgenommen werden konnte." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.
In der Südbrandenburgliga trafen der SV Grün-Weiß Annahütte und der SSV Alemannia Altdöbern aufeinander. Bis zum Abbruch verzeichneten die Statistiken eine deutliche Führung für die Gäste durch Tore von Nick Ullrich (7.), Ron Herrmann (8., 21.), Florian Franke (12., 31.) und Nico Helbig (26.). Der SV Grün-Weiß Annahütte teilt gegen FuPa mit, dass das Spiel aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nach Gewitter und Starkregen abgebrochen wurde. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.
Die Partie zwischen dem Caputher SV 1881 und dem SV 71 Busendorf in der Kreisliga B Havelland fand ebenfalls kein reguläres Ende. Caputh teilt gegenüber FuPa mit: "Unbespielbarkeit des Platzes. 71. Minute, 2:2 war der Spielstand". Die Sichtweise des Gegners wurde ebenfalls festgehalten. Der SV 71 Busendorf teilt gegenüber FuPa mit: "Spielabbruch in der 71. Spielminute aufgrund des Starkregens und der damit einhergehenden Verletzungsgefahr. Spielstand beim Abbruch: 2:2. Der Trainer des Caputher SV hat Einspruch angekündigt." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.
Einen anderen Verlauf nahm der Abbruch in der 1. Kreisklasse A Uckermark zwischen der SG Crussow und dem FC Husaria Schwedt II. Die SG Crussow teilt gegenüber FuPa mit: "Es stand 1:2. In der 47 Minute Angriff Crussow, Spieler Samuel Matje wird von Kamil Andrzej Obst (letzter Mann von Husaria) auf der Strafraumgrenze gefoult. Der Schiedsrichter entscheidet sich für den Elfmeter + gelbe Karte und gegen den Freistoß + rote Karte. Daraufhin gingen einige Spieler von Husaria zum Schiedsrichter und beschwerten sich. Danach verließen sie das Spielfeld." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.
In der 2. Kreisklasse West Südbrandenburg wurde die Begegnung der SpG Möglenz/Koßdorf II gegen den SV Aufbau Oppelhain II abgebrochen. Es stand nach 45 Minuten bereits 6:0 für die Heimmannschaft, woraufhin die Partie nicht mehr weitergeführt wurde. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.
Schließlich wurde auch die Begegnung in der 2. Kreisklasse B Havelland zwischen dem TSV Wiesenburg und dem FSV Brück 1922 II vorzeitig beendet. Der FSV Brück teilt gegenüber FuPa mit: "Der Schiedsrichter hat in der 33. Minute das Spiel abgebrochen, da er die Gesundheit der Spieler gefährdet sah. Grund dafür waren die schwierigen Platzverhältnisse. Beide Teams hätten gerne weitergespielt". Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.