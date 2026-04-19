Gleich 6 Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert? Die Sportgerichte werden wahrscheinlich die Entscheidungen treffen. von red · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Das sportliche Geschehen in den brandenburgischen Fußballligen wurde am heutigen Sonntag durch eine signifikante Anzahl an Spielabbrüchen überschattet.

Abbruch in der Landesklasse Süd Brandenburg In der Landesklasse Süd kam es bei der Begegnung zwischen der SG Sielow und dem SV Motor Saspow zu einem vorzeitigen Ende. Die SG Sielow teilt gegenüber FuPa mit: "Zur 30. Minute gab es den Abbruch wegen Gewitter. Danach Starkregen und der Platz war dann unbespielbar. Es stand 0:0". Auch der Gastverein äußerte sich detailliert zu den Umständen der Absage. der SV Motor Saspow teilt gegenüber FuPa mit: "Das Spiel bei der SG Sielow wurde heute in der 23. Spielminute beim Stand von 0:0 abgebrochen. Grund hierfür wären die Witterungsverhältnisse und die starken Niederschläge die sich im Laufe der Anfangsphase der Partie immer stärker intensiverten. Als dann noch ein Gewitter aufzog und Blitze und Donner zu vernehmen waren, stoppte die Schiedsrichterin zunächst richtigerweise die Partie. Nach einigen Minuten Unterbrechung stand auf dem gesamten Platz viel Wasser, weshalb das Spiel nicht wieder aufgenommen werden konnte." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Unbespielbarkeit in der Südbrandenburgliga In der Südbrandenburgliga trafen der SV Grün-Weiß Annahütte und der SSV Alemannia Altdöbern aufeinander. Bis zum Abbruch verzeichneten die Statistiken eine deutliche Führung für die Gäste durch Tore von Nick Ullrich (7.), Ron Herrmann (8., 21.), Florian Franke (12., 31.) und Nico Helbig (26.). Der SV Grün-Weiß Annahütte teilt gegen FuPa mit, dass das Spiel aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nach Gewitter und Starkregen abgebrochen wurde. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen. Starkregen in der Kreisliga B Havelland Die Partie zwischen dem Caputher SV 1881 und dem SV 71 Busendorf in der Kreisliga B Havelland fand ebenfalls kein reguläres Ende. Caputh teilt gegenüber FuPa mit: "Unbespielbarkeit des Platzes. 71. Minute, 2:2 war der Spielstand". Die Sichtweise des Gegners wurde ebenfalls festgehalten. Der SV 71 Busendorf teilt gegenüber FuPa mit: "Spielabbruch in der 71. Spielminute aufgrund des Starkregens und der damit einhergehenden Verletzungsgefahr. Spielstand beim Abbruch: 2:2. Der Trainer des Caputher SV hat Einspruch angekündigt." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.