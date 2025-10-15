Gleich 5 Torschützinnen: Bott, Klein, Menz, Rduch, Winter treffen.

Das Team von Trainer Schönberger erwischte einen perfekten Start und setzte Gilching früh unter Druck. Bereits nach wenigen Minuten übernahm Untermenzing die Kontrolle über das Spiel, hielt das Tempo hoch und ließ den Gästen kaum Räume. Klein brachte ihr Team nach genialer Seitenverlagerung von Kristensen mit einem präzisen Schuss in Führung, und Rduch erhöhte per direktem Freistoß kurz darauf auf 2:0. Die Gastgeberinnen bestimmten das Geschehen über weite Strecken der ersten Hälfte. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte Bott nach gutem Kombinationsspiel mit Winter die Menzingerinnen mit dem Treffer zum 3:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Untermenzing die tonangebende Mannschaft. Winter nutzte eine Unsicherheit in der Gästeabwehr zum 4:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Gilching auf 4:1, doch Menz stellte nach Vorlage von Rduch nur wenig später den alten Abstand wieder her. Am Ende stand ein souveräner 5:1-Erfolg, mit dem Untermenzing seinen Platz im oberen Mittelfeld festigt.

Am kommenden Sonntag empfängt die Mannschaft zuhause den aktuellen Tabellenführer MTV Diessen/Ammersee und will den positiven Trend fortsetzen.