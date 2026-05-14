Gleich 11 Abgänge beim Regionalligisten

– Foto: Axel Kammerer

Zum Abschluss der Saison in der Regionalliga Nordost steht beim SV Babelsberg 03 eine Zäsur an. Wie der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird sich das Gesicht der Mannschaft zur kommenden Saison signifikant verändern. Mit dem letzten Heimspiel am kommenden Samstag endet für viele Akteure die Zeit im Karl-Liebknecht-Stadion, was für einen tiefgreifenden personellen Wandel bei den Potsdamern sorgt.

Der bevorstehende Samstag markiert für den Verein nicht nur das sportliche Ende der aktuellen Spielzeit, sondern ist zugleich mit hochemotionalen Abschieden verbunden. In der Mitteilung heißt es hierzu: „Mit dem letzten Heimspiel am kommenden Samstag verabschieden wir nicht nur die Regionalliga-Saison 2025/26, sondern auch eine Reihe von Spielern.“ Für die Anhänger und den Verein bedeutet dies, Abschied von einer Vielzahl an Akteuren zu nehmen, die das Trikot der Filmstädter in der vergangenen Saison getragen haben.

Zahlreiche Verträge laufen am Saisonende aus

Ein wesentlicher Teil des Umbruchs ist auf das Ende der vertraglichen Bindungen vieler Spieler zurückzuführen. Der SV Babelsberg 03 nannte hierzu eine lange Liste an Namen, deren Arbeitspapiere nicht verlängert werden oder auslaufen. Laut Pressemitteilung verhält es sich wie folgt: „Die Verträge von Cem Bagci, Leon Bürger, Luca Dahlke, Niklas Kastenhofer, Nino Lessel, Jeremy Postelt, Gian-Luca Schulz, Yannic Stein und Philipp Zeiger laufen aus.“ Für diese neun Spieler endet damit das Kapitel am Babelsberger Park.

Offensivkünstler George Didoss zieht es weiter

Besonders schmerzlich dürfte der Abgang von George Didoss wiegen, um dessen Verbleib sich die Verantwortlichen intensiv bemüht hatten. Der Verein betont in seiner Mitteilung die Wertschätzung für den Spieler: „Der SVB hatte sich frühzeitig um eine Vertragsverlängerung mit dem Offensivkünstler bemüht.“ Doch trotz dieser Bemühungen wird auch er den Verein verlassen. Die Entscheidung liege beim Spieler selbst: „George Didoss hat sich jedoch entschieden, den nächsten Schritt in seiner Karriere bei einem anderen Verein zu gehen.“ Damit verliert die Mannschaft eine wichtige Stütze im Offensivspiel.

Abschied auch im Trainerteam der Torhüter

Der personelle Wandel macht auch vor dem Funktionsteam nicht halt. Neben den zahlreichen Feldspielern und Torhütern wird eine weitere wichtige Position im Stab neu besetzt werden müssen. In der Pressemitteilung wird kurz und bündig erklärt: „Darüber hinaus verabschieden wir auch unseren Torwarttrainer Nico Hinz.“ Damit ist klar, dass der SV Babelsberg 03 mit einem stark veränderten Kader und Trainerteam in die Vorbereitung auf die nächste Spielzeit gehen wird.