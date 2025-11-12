Glehner Mädchen gestalten Graffiti-Kunstwerk am Sportplatz

Die Glehner Kickerinnen mit Künstler "moek.art". – Foto: SV Glehn

Mädchen aus den U9- bis U13-Juniorinnen-Mannschaften des SV Glehn haben jetzt zusammen mit Graffiti-Künstler Moritz Paulus ein Kunstwerk am Sportplatz geschaffen. Das gesamt rund 20 Meter breite Werk verziert nun die Materialgaragen und das Kühlhaus an der Johannes-Büchner-Straße und kann von jedem Besucher im Sportpark auf dem Weg zum Kunstrasenplatz bestaunt werden.

Talent nicht nur am Ball „Das Projekt hat mir unheimlich viel Spaß gemacht“, sagt der unter dem Pseudonym moek.art in der Neusser Kunstszene bekannte Künstler. „Die Mädels waren mit Feuereifer dabei und haben viele tolle Ideen, die wir dann auch umgesetzt haben, entwickelt“, so Paulus. In einem Workshop skizzierten die Glehner Girls unter Paulus‘ Anleitung zunächst ihre Vorstellungen auf Papier, ehe die Ideen dann auch mit der Sprühflasche umgesetzt wurden. „Da waren einige schon mit richtig viel Talent für das Sprayen dabei“, so Paulus, „vielleicht wächst da schon die nächste Generation an Künstlerinnen heran."

– Foto: SV Glehn

Kunstwerk der Glehnerinnen vom Profi komplettiert

Das Kunstwerk zeigt in verschiedenen Stilen Elemente aus der #thefootballfamily des SV Glehn. Dabei durfte das Vereinswappen ebenso wenig fehlen, wie das neue Jubiläumstrikot oder der Kult-Jugendbus. Mit Fußballschuhen auf einer grünen Wiese hat moek.art das Werk nun komplettiert. Der Rhein-Kreis Neuss hatte das Projekt im Rahmen der Aktion „2000x1000 für das Engagement“ gefördert.