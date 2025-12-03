Glehner Jubiläumsaktion: Über 60.000 Euro für Ein Herz für Kinder

Der SV Glehn hat eine beispiellose Spendensumme präsentiert. – Foto: SV Glehn

Wenn am kommenden Samstag Moderator Johannes B. Kerner am Ende des Galaabends die bundesweite Spendensumme für die Aktion „Ein Herz für Kinder“ verkündet, wird darin auch ein Batzen Geld aus Glehn enthalten sein: Exakt 61.924 Euro sammelte der Sportverein aus der Glehner Gemeinschaft heraus anlässlich seines 100-jährigen Vereinsbestehens von Mai 2024 bis Oktober 2025. „Wir sind unfassbar stolz auf diese Summe“, sagten Norbert Jurczyk und Jürgen Dressler, die beiden Vorsitzenden der #thefootballfamily, nachdem beim traditionellen Tannenbaumschmücken am Sportpark das Banner mit dem Spendenbetrag, der sicherlich nicht zufällig das Gründungsdatum des Vereines beinhaltet, feierlich „entrollt“ wurde.

Der SV Glehn hatte in seinem Jubiläumsjahr alle in Glehn beheimateten Vereine und Institutionen zum „Mitspenden“ aufgerufen. „Diesem Aufruf sind viele gefolgt und haben sich großartig an der Aktion beteiligt. Der stolze Betrag setzt sich daher aus einer Vielzahl von kleineren Spenden zusammen“, sagt Dressler. „Alleine das ist schon großartig“. Vom SV Glehn selbst sind die Erlöse von vielen Veranstaltungen in 2024/25 eingeflossen. Neben den Jubiläumsspielen, den Pfingstturnieren und Saisoneröffnungsfeiern wurden Gelder auch durch Verkäufe von Jubiläumsartikeln oder Sponsorenläufe generiert. „Eigentlich sind wir als Verein ja selbst auf Zuwendungen angewiesen, aber wir wollten die Aufmerksamkeit zu unserem 100-Jährigen nutzen, etwas an einen besonderen Teil unserer Gesellschaft zurückzugeben“, sagt Dressler. „Und was würde zu der ‚football family‘ besser passen, als eine Aktion zugunsten von Kindern?“ Ausdruck der Vereinsphilosophie

Die Spendensumme ist damit auch ein Ausdruck der besonderen Vereinsphilosophie des SV Glehn, der sich nicht nur sportlich sondern auch gesellschaftlich ambitionierte Ziele setzt. „Als wir verkündet haben, dass wir 100.000 Euro an Spenden sammeln wollten, waren die Augen bei allen groß. Aber ich glaube, nur mit diesem eigentlich unerreichbaren Ziel konnten wir diesen tollen Betrag für diejenigen zusammenbekommen, die die Zukunft unseres Landes bedeuten. Und das sind nun einmal die Kinder, und vor allem auch solche, denen es nicht so geht wie uns“, sagt Jurczyk. Neuer "Club 100"