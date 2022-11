Glehner Herren gelingt Befreiungsschlag gegen Hackenbroich

Glehns Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten, dann brachte Zierau per Kopfball ins lange Eck nach Ruddies-Freistoß die Gastgeber wieder in Führung (21.). Als Zierau nur zwei Minuten später von Lopes Melero im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Arvanitidis seinen zweiten Elfmeter des Tages. Hackenbroichs Schlussmann hatte allerdings Glück, dass der gute und umsichtige Schiedsrichter Herbert Schumacher für das zweite Foulspiel den gelben Karton in der Brusttasche ließ. „Gelb-Rot“ wäre hier auch regelkonform gewesen.

Die Glehner gingen dabei früh in Führung, als TuS-Keeper Sebastian Lopez Melero Thomas Ruddies im Strafraum von den Beinen holte und „Arva“ den fällen Strafstoß unhaltbar verwandelte (2.). Hackenbroich zeigte sich davon aber unbeeindruckt und hatte durch Can Ballicalioglu nach 15 Minuten die erste gute Gelegenheit. Als die Glehner Abwehr nicht konsequent verteidigte, erzielte Chillemi per Abstauber das 1:1 (17.).

In der 30. Minute hätte „Hackes“ nochmals auf 2:3 verkürzen können, doch Enrico Dautzenberg brachte nach einer scharfen Hereingabe so eben noch die Fußspitze vor dem einschussbereiten Angreifer. Im Gegenzug scheiterte Celik mit einem Schuss an Hackenbroichs Nummer eins (33.). Wiederum nur eine Minute später führte ein starker Pass von Mirco Tenten auf Dautzenberg zum 4:1. Dessen Hereingabe legte Breitzke bei Abwehrversuch so unglücklich Arvanitidis vor die Füße, dass dieser keine Mühe hatte, den Glehner Vorsprung auszubauen. Als Celik nach Arvanitidis-Vorarbeit in der 41. Minute gar das 5:1 erzielte, machten sich Auflösungserscheinungen beim Tabellenschlusslicht breit.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Glehner deutlich einen Gang zurück und die Dormagener kamen vermehrt zu Chancen. In der 63. Minute rettete SV-Keeper Sebastian Steen zum ersten Mal nach der Pause, in der 68. Minute nach einem Schuss von Chillemi im Nachfassen. Als Mehih Can Kara in der 70. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah, schien die Partie entgültig entschieden, doch nur zwei Minuten später musste auch Zierau, der sich viele aufreibende Duelle mit Breitzke leistete, mit der „Ampelkarte“ vom Feld.

In der Schlussviertelstunde verpasste Glehn, weitere Tore zu erzielen, Celik scheiterte zweimal (77., 80.) alleine auf Lopez Melero zulaufend, dann profitierte Yar von einem Glehner Abwehrfehler zum 5:2 in der 83. Minute. Gegen eine erneut ungeordnete Abwehr gelang Spielführer Breitzke nach Freistoß aus Mittelstürmerposition auch noch das 5:3 drei Minuten später. Die Treffer hatten aber nur noch statistischen Wert.