Glehn geht mit dickem Erfolgserlebnis in die Winterpause

Es dauerte bis zur 27. Minute, ehe Delhoven das erste Mal gefährlich vor dem Glehner Tor auftauchte, als nach Flanke von Roman Albrecht Michael Busch per Direktabnahme nur das Außennetz traf. Danach war die ehemalige „Fahrstuhlmannschaft“ besser im Spiel und Mike Penski prüfte mit seinem Schuss das erste Mal Sebastian Steen im Glehner Kasten. In der 38. Minute war es dann soweit, als Delhovens Kapitän Felix Frason das einzige Mal seinem leidenschaftlichen Bewacher Mirco „Udo“ Tenten entwischte und Max Ohm bediente, der keine Mühe hatte, zum 1:1 einzuschieben.

Trotz personeller Engpässe zeigten sich der SVG hochmotiviert und war nach wenigen Minuten gut in der Partie. Eine Hereingabe von Kapitän Lucas Püllen haute Zierau noch über das Tor (4.), fünf Minuten später sorgte aber Hoffmann mit seinem Führungstreffer in der 9. Minute per Direktabnahme nach Ecke für ein frühes 1:0. Auch danach blieben die Glehner zunächst die spielbestimmende Mannschaft in einem intensiven Spiel, das von der jungen Schiedsrichterin Nina Schmitz gut geleitet wurde. Die Unparteiische musste aber ihr ganzes Können aufbieten, das Spiel im Rahmen zu halten.

Nach dem Seitenwechsel spielten aber zunächst wieder nur die Gastgeber zielgerichtet nach vorne. Das erste Signal setzte Hoffmann, dessen verunglückte Flanke sich gefährlich hinter Keeper Pierre Nußbaum auf das Tor setzte (54.). Drei Minuten später setzte sich der unfassbar agile Marius Meffert auf der rechten Seite durch und bediente Thomas Ruddies, der auf Hoffmann weiterleitete. Dessen Schuss wurde von der Delhovener Abwehr in höchster Not geblockt.

In der 61. Minute gingen die Glehner dann doch wieder verdient in Führung, nachdem Hoffmann mit einem feinen Pass in die Schnittstelle der Innenverteidigung Zierau bediente und der im zweiten Versuch alleine auf Nußbaum zulaufend das 2:1 erzielte. Die Dormagener antworteten durch Ohm, der sich vielleicht regelwidrig gegen Tenten durchsetzte und dessen Schuss noch ein Abwehrbein zur Ecke fand (63.). In der 67. Minute hätte Ruddies für die Vorentscheidung sorgen können, doch freigespielt von Meffert scheiterte die SVG-Arbeitsbiene im Mittelfeld aus kurzer Distanz an Nußbaum, der Ruddies‘ Schuss gegen die Laufrichtung des Keepers irgendwie dann doch noch zur Ecke abblocken konnte.

Eine spielentscheidende Szene ereignete sich in der 71. Minute, als der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Marcel Klein im Gerangel um den Ball eine Tätlichkeit an Tenten begann und Schiedsrichterin Schmitz gar keine andere Wahl hatte, dem „Joker“ die Rote Karte zu zeigen. Fortan boten sich Lücken in der Delhovener Abwehr, die Zierau dann zum 3:1 nach Vorarbeit von Enrico Dautzenberg in der 82. Minute nutzte. Penski versuchte es in der 87. Minute nochmals aus der Distanz,mehr als eine Ecke sprang aber nicht mehr heraus.