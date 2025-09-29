 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Die Trainer der SF Vorst basteln am Matchplan.
Die Trainer der SF Vorst basteln am Matchplan. – Foto: Julian Glaw

Glehn gegen die SG, Topspiel zwischen Vorst und Grefrath

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Spieltag startet am Mittwoch mit SG Orken-Noithausen gegen den SV Glehn, am Donnerstag kommt es zum Kracher-Spiel zwischen Sportfreunde Vorst und Germania Grefrath.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Spieltag startet am Mittwoch mit SG Orken-Noithausen gegen den SV Glehn, am Donnerstag kommt es zum Kracher-Spiel zwischen Sportfreunde Vorst und Germania Grefrath. So läuft der 8. Spieltag:

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
19:30
Spieltext SG Orken - SV Glehn

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
19:30live
Spieltext SV Rosellen - FC Straberg

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
20:00
Spieltext SF Vorst - Ge. Grefrath

Fr., 03.10.2025, 16:00 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
16:00
Spieltext Delhoven - TuS Grevenb.

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - Reuschenberg

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FC Zons
FC ZonsFC Zons
12:30
Spieltext Weissenberg II - FC Zons

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:00live
Spieltext SG Grimlinghaus... - Wevelinghov.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:30
Spieltext FSV Vatan - DJK Novesia

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich
So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss
So., 19.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Orken-Noithausen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 19.10.25 15:30 Uhr VfR Büttgen - FC Straberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Reuschenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Zons

_______________

