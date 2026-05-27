Glehn feiert ein Fußballmärchen bei Traumwetter

Die Mädchen der DJK Tusa haben beim Turnier gut abgeschnitten. – Foto: SV Glehn

Für rund 800 Kinder wurde am Wochenende ein Fußballmärchen wahr: Der SV Glehn feierte vier Tage lang sein traditionelles Pfingstturnier und machte dabei bei traumhaftem Wetter und einer perfekten Organisation viele Herzen glücklich. „Die Kinder werden diesen Tag niemals vergessen, danke für Eure Liebe zum Fußball und danke für dieses wunderbare Turnier“, schrieben die Bambinis mit Trainer Norbert Kothen des SC Schiefbahn verbunden mit der Anmeldung für das kommende Jahr zurück. „Wir sind wahnsinnig stolz auf dieses Feedback“, sagt Laura Otto aus der Turnierleitung. „Die Kids haben das aber auch trotz der heißen Temperaturen großartig gemacht und uns mit vielen tollen Aktionen auf und neben dem Spielfeld begeistert.“

Denn für viele schattige Plätze und reichlich Möglichkeiten zur Erfrischung hatten die Glehner mit ihren vielen tollen Helfern aus Trainer- und Elternschaft im Vorfeld für ihre Gäste gesorgt: Die berühmte Glehner Sportlerschale, ein Mix aus frischem Obst und Gemüse fand ebenso reißenden Absatz wie das kühle Slush-Eis. Und die aufgestellten Wassereimer der Kreiswerke Grevenbroich an den Spielfeldrändern tauchten zumeist nicht nur Hände, sondern ganze Oberkörper der Kinder ein. Als nach dem Turnier auch noch die Rasensprenger in Betrieb gingen, kannte das Kinderglück schier kein Ende mehr.

Tusa-Mädchen dominieren

„Das war natürlich ein komplettes Kontrastprogramm zum kalten und nassen Pfingstturnier 2025“, sagte Glehns Vereinschef Norbert Jurczyk, der seit Jahren die Einlaufzeremonie der Kinder moderiert. „Ich habe nach so langer Zeit immer noch eine Gänsehaut, wenn die Kinder dann mit den leuchtenden Augen und voller Vorfreude auf das was kommt auf mich zustürmen. Alleine schon für diesen Moment haben sich alle unsere Anstrengungen gelohnt“, so Jurczyk, der schon „haufenweise“ Anmeldungen für das kommende Jahr entgegennehmen durfte. „Viele Trainer wissen um den Umstand, dass wir in manchen Altersklassen schnell ‚ausverkauft‘ sind. Die wollen gar kein Risiko eingehen, dass sie richtig Ärger mit den Spielern und Eltern bekommen, wenn sie keinen Startplatz bekommen.“