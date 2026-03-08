Glauchau dreht Spiel in Bautzen, Lok Stendal gibt Sieg in Halle her

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

In der NOFV-Oberliga Süd bot der heutige Abschluss des 20. Spieltags alles, was den Fußball so leidenschaftlich und grausam zugleich macht. Die Zuschauer erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bei der späte Aufholjagden die Stadien zum Beben brachten und Nerven vom Elfmeterpunkt versagten, was die Tabellensituation im Mittelfeld und im Tabellenkeller noch einmal massiv verschärfte.

Vor 98 Zuschauern untermauerte der RSV Eintracht 1949 seine Ambitionen und blieb dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Die Mannschaft zeigte sich konzentriert und ließ gegen den Tabellenvierzehnten wenig anbrennen. Den Torreigen eröffnete Dominik Kruska in der 22. Minute mit dem 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Arthur Ekallé in der 50. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Während der RSV mit 44 Punkten den zweiten Platz festigt, verharrt der 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 12 Zählern tief im Tabellenkeller. ---

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 269 Zuschauer in Halberstadt. Der VfB Germania Halberstadt ging zunächst durch Pascal Hackethal in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Eduard Hofmann in der 65. Minute zum 1:1 für den Bischofswerdaer FV 08 aus. Die Hausherren antworteten prompt durch Vinicius Sandri, der in der 73. Minute das 2:1 erzielte. Doch die Schlussphase gehörte den Gästen: Franz Born markierte in der 86. Minute den Ausgleich zum 2:2, bevor Johann Weiß in der 90.+1 Minute den vielumjubelten Siegtreffer zum 2:3 für Bischofswerda erzielte. ---

Der VfB Auerbach 1906 feierte vor 233 Zuschauern einen klaren Heimsieg. Den Grundstein legte Pascal Holger Schardt in der 43. Minute mit dem 1:0. Nach der Pause erhöhte Max Roscher in der 54. Minute auf 2:0, gefolgt vom 3:0 durch Tim Birkner in der 68. Minute. Dem FC Grimma gelang durch Bruno Schulze in der 85. Minute lediglich der Ehrentreffer zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Charlie Spranger in der 90. Minute mit dem Tor zum 4:1-Endstand. ---

In einem kampfbetonten Verfolgerduell vor 448 Zuschauern behielt der VFC Plauen die Oberhand. In einer lange Zeit offenen Partie gegen den VfB 1921 Krieschow fiel die Entscheidung erst spät. Gabriel Michalek erzielte in der 76. Minute das goldene Tor zum 1:0-Sieg. Damit festigt Plauen mit 28 Punkten den Platz ind er Spitzengruppe und vergrößert den Vorsprung auf Krieschow, die bei 25 Punkten verharrt. ---

Der Spitzenreiter gab sich vor 315 Zuschauern keine Blöße. Der SC Freital dominierte die Partie gegen den FC Einheit Wernigerode von Beginn an. Matchwinner war Bruno Schiemann, der bereits in der 12. Minute zur 1:0-Führung traf. Moritz Herold baute den Vorsprung in der 37. Minute auf 2:0 aus. Den emotionalen Schlusspunkt setzte erneut Bruno Schiemann, der in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 den Endstand markierte. Freital verteidigt damit mit 46 Punkten die Tabellenführung. ---

In einem Duell voller Intensität musste der FSV Budissa Bautzen eine schmerzhafte Heimniederlage gegen den Aufsteiger VfB Empor Glauchau hinnehmen. Dabei sah es zunächst gut aus für die Hausherren, als Felix Hennig in der 44. Minute zur 1:0-Führung traf. Doch Glauchau bewies nach dem Seitenwechsel eine unglaubliche Moral. Louis Gaida markierte in der 58. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Lucien Hertel in der 68. Minute die Partie mit dem Treffer zum 1:2 endgültig drehte. ---

Was für ein dramatischer Nachmittag beim VfL Halle 1896! Der Tabellenletzte 1. FC Lok Stendal lieferte eine aufopferungsvolle Partie und schnupperte lange an der Sensation. Philip Witte brachte die Gäste in der 44. Minute mit 0:1 in Führung, und als Valentin Masuth in der 80. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Doch Halle antwortete mit purer Leidenschaft: Ludwig Bölke verkürzte nur eine Minute später, in der 81. Minute, auf 1:2. In der 85. Minute gelang Davidson Tomás Cabral tatsächlich noch der Ausgleich zum 2:2. Der absolute Wahnsinn folgte in der 90. Minute, als Halle die Chance zum Sieg hatte, doch Jegor Jagupov scheiterte mit einem Foulelfmeter. ---

In einer hart umkämpften Begegnung sicherte sich der FC Einheit Rudolstadt drei enorm wichtige Punkte gegen die SG Union Sandersdorf. Das Spiel war geprägt von taktischer Disziplin und emotionalen Zweikämpfen. Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit: Maximilian Schlegel behielt in der 56. Minute die Ruhe und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0-Endstand.