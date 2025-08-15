„Glauben weiter an uns" – Sportbund will den Befreiungsschlag

Bitterer hätte der Start kaum sein können, jetzt geht es für den Sportbund Rosenheim gegen den SV Waldperlach weiter. Sammeln die Grün-Weißen endlich die ersten Punkte?

Nach dem Debakel gegen den SV Miesbach folgt beim Sportbund Rosenheim der nächste Angriff auf Punkte in der Bezirksliga. Zu Gast im Josef-März-Stadion wird am Samstag um 14 Uhr der SV Waldperlach sein. Die Gäste sind noch ungeschlagen und damit der klare Favorit in dieser Partie.

Eines ist klar: An der Pürstlingstraße glauben sie weiter daran, das Ruder rumzureißen. Gegen Waldperlach will die Mannschaft von Patrick Zimpfer nun eine Reaktion auf den desolaten Auftritt gegen Miesbach zeigen. Der Sportbund ist auf Wiedergutmachung aus.

Die Rosenheimer hinken den eigenen Ansprüchen aktuell hinterher. Nach dem furiosen Bezirksligaaufstieg ist man in der Bezirksliga am Boden der Tatsachen angekommen. Auf zwei Niederlagen zum Start folge zuletzt eine 0:8-Klatsche gegen Miesbach. Ein Wendepunkt für den SBR?

Sportbund trifft auf Waldperlach – Gute und schlechte Erinnerungen für den SBR

An den letzten Auftritt beim SV Waldperlach erinnert sich beim SBR vermutlich keiner gerne. Die Grün-Weißen stiegen bei der 1:3-Niederlage bei den Woidlern aus der Bezirksliga ab. Das letzte Spiel im Josef-März-Stadion sollte aber Hoffnung geben.

Damals gelang den Rosenheimern nach elf sieglosen Spielen ein überraschender Kantersieg gegen die Woidler. Beim 6:1-Erfolg eröffnete Thomas Ofenmacher, der auch am Wochenende auf dem Platz stehen wird, das Rosenheimer Schützenfest.

Schaffen es die Rosenheimer, die Trendwende einzuläuten?

Patrick Zimpfer, der nach der letzten Pleite harte Worte fand, konnte unter der Woche wieder neuen Mut sammeln. „Nach der letzten Niederlage war ich ziemlich ratlos, ich werde aber einen Teufel tun und das Team jetzt hängen lassen. Ich kenne die Jungs inzwischen gut und glaube weiter an uns“, gibt sich der Trainer kämpferisch.

„Auch gegen einen starken Gegner haben wir einen Plan und wollen endlich unsere ersten Punkte holen. Wir gemeinsam werden da rauskommen, komme was wolle“, sagt Zimpfer weiter. Der Glaube ist beim Sportbund also weiter vorhanden. Jetzt gilt es, den Bock endlich umzustoßen.