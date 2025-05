"Glauben bis zur letzten Sekunde daran": Pullach braucht Tore

Sie haben eigentlich keine Chance, aber die wollen sie unbedingt nutzen: Vor dem letzten Punktspiel am Samstag (14 Uhr) beim SB Chiemgau Traunstein scheinen die Fußballer des SV Pullach zur Relegation verdammt. Im Vergleich der Tabellen-14. der fünf Landesliga-Staffeln, deren beste zwei direkt den Klassenerhalt schaffen, liegen die Raben am schlechtesten, drei Punkte und zehn Tore müssten sie mindestens aufholen. Und in der Südost-Gruppe haben sie gegenüber dem 13. FC Schwabing ebenfalls drei Punkte Rückstand. Aufgrund des Gleichstands in den direkten Duellen wäre am Ende auch hier das Torverhältnis ausschlaggebend, wobei der SVP sechs Treffer schlechter steht.

Morgen, 14:00 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein SV Pullach SV Pullach 14:00 PUSH