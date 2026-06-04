„Glaube ist da“: Siegburg vor Titel-Showdown in Merten optimistisch

Siegburg kämpft in Merten um den Regionalliga-Aufstieg. – Foto: Boris Hempel

Einen Spieltag vor Saisonende ist im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg in der Mittelrheinliga noch immer keine Entscheidung gefallen. Durch das 0:0-Remis von Ligaprimus SV Bergisch Gladbach 09 in der Vorwoche hat Verfolger Siegburger SV 04 nach wie vor die Außenseiter-Chance auf den ersehnten Titel. Für die Siegburger um Trainer Alexander Otto sind im Saisonfinale beim SSV Merten ob des zwei-Punkte-Rückstands auf den Spitzenreiter drei Zähler Pflicht, um die Restchancen auf die Meisterschaft zu wahren. Während der Übungsleiter die Situation seiner Mannschaft vor dem Showdown am Wochenende als „Privileg“ bezeichnet, spricht sein Gegenüber Bünyamin Kilic im Vorfeld der Partie gar vom Aufeinandertreffen der derzeit „besten Mannschaften der Liga.“

„Das wird ein besonderer Tag für den Verein. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es zahlreiche Jugendveranstaltungen, am Sonntag ist dann das letzte Heimspiel der Senioren. Es sind viele hochrangige Gäste wie beispielsweise der Bürgermeister geladen“, vermerkt der 39-Jährige und schlussfolgert: „Das ist Werbung für den Verein und die gesamte Stadt.“ Und auch sportlich darf sich der SSV auf das anstehende Wochenende freuen. Schließlich kann die Kilic-Elf mit einer Top-Ausbeute von zehn ungeschlagenen Ligaspielen in Serie in das Duell mit Titelanwärter Siegburg gehen. Zuletzt fertigten die Mertener den FC Teutonia Weiden gar mit 10:0 ab. Dass der SSV das angeeignete Selbstvertrauen der vergangenen Wochen nun mit in das Topspiel nehmen will, stellt Kilic unmissverständlich klar:

Für den SSV Merten könnte es zurzeit kaum besser laufen. Auch im zweiten Mittelrheinliga-Jahr wusste der SSV unter Leitung von Aufstiegstrainer Bünyamin Kilic zu überzeugen und läuft zum wiederholten Male unter den Top-Fünf über die Ziellinie. Hinzu kommt, dass sich die Grün-Weißen ab sofort über den neu erbauten Sportpark inklusive Naturrasenplatz, Beachvolleyball-Feld und Calisthenics-Anlage freuen dürfen, der im Rahmen des letzten Saisonspiels gegen Siegburg am Sonntag eingeweiht wird. Dass das anstehende Wochenende demnach einen besonderen Stellenwert für den Verein hat, hebt Übungsleiter Kilic klar hervor:

„Für mich treffen die beiden aktuell besten Mannschaften der Liga aufeinander. Wir sind seit sage und schreibe zehn Spielen ungeschlagen und weisen in diesen Spielen eine herausragende Tordifferenz auf. Wir wollen diese Serie mit in die nächste Saison nehmen“, betont der Chefcoach. Dass seiner Elf angesichts der immer noch möglichen Meisterschaftschance der Gäste eine wichtige Rolle im Aufstiegskampf zukommt, ist dem Übungsleiter dabei ebenso bewusst: „Für Siegburg geht es noch um Platz eins - auch wenn ich glaube, dass Bergisch Gladbach im Heimspiel seine Hausaufgaben erledigen wird, wollen wir uns nichts nachsagen lassen und das Spiel seriös und fokussiert angehen“, lässt Kilic verlauten.

Otto: „Ergebnis einer starken Saison“

Während der SSV Merten sein ausgerufenes Minimalziel „Rang fünf“ bereits gesichert hat und folgerichtig befreit aufspielen kann, steht der Siegburger SV 04 unter enormen Erfolgsdruck. Zwar gehen die 04er als Tabellenzweiter als Außenseiter in das finale Titel-Fernduell mit Bergisch Gladbach, dennoch wittert die Elf von Cheftrainer Alexander Otto ihre minimale Chance zum Sensationsaufstieg. Um diesen auf den allerletzten Meter noch wahr werden zu lassen, sind die Gäste in Merten zwingend auf drei Punkte und einen parallelen Ausrutscher des Konkurrenten angewiesen. Das weiß auch Übungsleiter Otto, der die Situation seiner Elf bedacht einzuordnen weiß:

„Der Glaube ist da, aber wir sind auch realistisch. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß, weil wir den Aufstieg nicht in der eigenen Hand haben. Es ist ein bisschen so, als würde man in der Nachspielzeit zurückliegen und trotzdem weiter nach vorne spielen. Nicht, weil die Chancen riesig sind, sondern weil der Fußball immer wieder diese besonderen und verrückten Geschichten schreibt“, fasst der 41-Jährige die Ausgangssituation seines Teams vor dem alles entscheidenden Spieltag treffend zusammen. Dass Siegburg überhaupt erst in dieser komfortablen Position steht, hat sich die Mannschaft über die gesamte Spielzeit hart erarbeitet. Der 3:0-Erfolg über den FC Hennef 05 am vergangenen Spieltag bedeutete den bereits 19. Saisondreier.

Im Zuge des anstehenden Meisterschafts-Showdowns spricht der Siegburger Übungsleiter von „positivem Druck“: „Der Druck gehört dazu, aber wir sehen die Situation eher als Privileg. Sich die Möglichkeit zu erarbeiten, am letzten Spieltag noch um den Aufstieg mitzuspielen, ist das Ergebnis einer starken Saison. Deshalb überwiegt bei uns die Vorfreude auf die letzte Herausforderung in dieser Saison“, bilanziert Otto.

Gegenseitige Anerkennung vor Saisonfinale

Auch am letzten Spieltag wird es nun darauf ankommen, sich voll und ganz auf die eigenen Hausaufgaben zu fokussieren. Gegen den SSV Merten dürfte dies schließlich Herausforderung genug sein, wie Otto anführt: „Merten hat über die gesamte Saison gezeigt, warum sie dort oben stehen. Die Mannschaft verfügt über viel Qualität, spielt mutig nach vorne und hat zuletzt ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, findet der Cheftrainer lobende Worte über den kommenden Gegner und resümiert: „Bünni hat ein Top-Team geformt. Wir werden eine sehr konzentrierte und disziplinierte Leistung brauchen, um am letzen Spieltag etwas mitnehmen zu können.“

Und auch von der Gegenseite mangelt es nicht an Respekt für die erbrachten Leistungen des Kontrahenten: „Ich möchte dem Siegburger SV ein Riesenkompliment für einen überragenden Job und eine überragende Punktausbeute aussprechen. Sowohl Siegburg als auch Bergisch Gladbach würde ich den Aufstieg gönnen“, erklärt SSV-Trainer Kilic. Für das letzte Saisonspiel kann der Übungsleiter nach der Rückkehr von Jerome Propheter, Farid Bacevac und Kenan Akalp aus dem Vollen schöpfen. Und auch sein Gegenüber hat mit Ausnahme des verletzt ausfallenden Leon Mani alle Mann an Bord. Anstoß der Begegnung am 30. Spieltag ist dann um 15 Uhr.