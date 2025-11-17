„Glaube an die eigene Stärke“ – Habach siegt durch Last-Minute-Tor

Wochenlang flogen sie unter dem Radar. Kurz vor der Winterpause tauchen die Fußballer des ASV Habach auf einmal im Favoritenkreis auf. Mehrere verschobene Spiele haben sie in den Windschatten gedrückt – nun gewinnen sie diese Nacholpartien verlässlich. Der 2:1 (1:0)-Erfolg am Samstag beim MTV Berg war wieder einmal ein Fall für Habachs Spezialdisziplin: Der Last-Minute-ASV kam diesmal in der 95. Minute mit der letzten Aktion zustande. Tobias Habersetzer drückte einen scharfen Flankenball von Kevin Diemb ins Netz und bugsierte sein Team in eine komfortable Position. „Jetzt sind wir in der Verfolgerrolle und können die anderen ärgern. Viele da vorn wollen, wir können“, fasste Michael Schmid die Gemengelage im ASV-Lager zusammen.

Nächste Woche hat seine Mannschaft gar die Möglichkeit, aus dem Duo an der Spitze ein Trio werden zu lassen. Gegen die Murnauer Reserve steht ein weiteres Extraspiel aus dem August an. Deshalb brauste der Coach nach dem Jubelgelage auch flott an den Murnauer Fußballplatz, um sich den nächsten Gegner nochmals aus der Nähe anzusehen – und eine Pizza als Siegesmahlzeit mitzunehmen. „Das späte Tor zeigt den Charakter und den Glauben an die eigene Stärke“, schwärmte der Coach.