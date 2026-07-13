Glatzel trifft dreifach: VfL feiert nächstes Testspiel-Schützenfest Gegen den Regionalligisten FSV Schöningen von red · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Wolfenbüttel/Verein

Der VfL Wolfsburg bleibt in der Sommervorbereitung auf Erfolgskurs. Im zweiten Testspiel setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Tobias Strobl bei der FSV Schöningen deutlich mit 8:2 (4:0) durch. Mann des Tages war Neuzugang Robert Glatzel, der bei seinem ersten Torerfolg im VfL-Trikot gleich einen Dreierpack schnürte.

Von Beginn an dominierten die Grün-Weißen das Geschehen und drängten den Gastgeber tief in die eigene Hälfte. Ein missglückter Rückpass brachte Robert Glatzel bereits in der 9. Minute in Position, der eiskalt zur Führung einschob und damit seinen Premierentreffer für den VfL erzielte. Auch danach blieb Wolfsburg tonangebend. Cleiton, Andreas Skov Olsen und Lovro Majer vergaben zunächst weitere gute Chancen, ehe Cleiton mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 2:0 erhöhte (34.). Kurz vor der Pause schlug Glatzel gleich doppelt zu: Mit Treffern in der 38. und 39. Minute machte der Stürmer seinen Hattrick perfekt und sorgte für eine komfortable 4:0-Pausenführung.

Besio trifft, Rexhbecaj und Katz legen nach Zur zweiten Halbzeit tauschte Tobias Strobl nahezu seine komplette Mannschaft aus. Lediglich Kilian Fischer, der nach überstandener Adduktorenverletzung sein Comeback feierte, blieb auf dem Feld. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Wolfsburg das Spiel. Nach Vorarbeit von Dzenan Pejcinovic erzielte Alessio Besio das 5:0 (49.). Zwar verkürzte Max Klump nach einem Wolfsburger Ballverlust auf 1:5 (51.), doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Elvis Rexhbecaj traf mit einem präzisen Distanzschuss zum 6:1 (64.), Pejcinovic verwandelte anschließend einen Foulelfmeter (68.), ehe Bruno Katz den achten Wolfsburger Treffer nachlegte (78.). Den Schlusspunkt setzte Moussa Doumbouya mit dem zweiten Treffer für Schöningen zum 2:8-Endstand (84.).