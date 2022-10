Glatz rettet einen Punkt: TuS Holzkirchen II holt 1:1 in Bad Tölz FUSSBALL KREISLIGA

Irgendwie hatte es Florian Ächter bereits vor diesem Wochenende geahnt. „Ich habe schon gesagt, dass uns diese unfreiwillige Pause gegen Sauerlach nicht gut getan hat. Die Trainingswoche war ebenfalls nicht gut für uns“, sagt der TuS-Coach. „So sind wir dann auch aufgetreten.“

Gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz gab es für die Landesliga-Reserve am Ende ein 1:1 und damit zumindest einen Zähler. Dabei entwickelte sich in der Kurstadt ein wildes Spiel. „Es hätte auch 4:4 ausgehen können“, glaubt Ächter. „Beide Abwehrreihen haben nicht unbedingt geglänzt.“

Insbesondere der Beginn verlief so gar nicht für die Grün-Weißen. Denn: Nach zehn Minuten lagen die TuS-Kicker bereits zurück. Nach einem langen Ball kamen die Tölzer zum Abschluss, den Markus Grünewald im TuS-Kasten zunächst noch parieren konnte. „Da waren wir dann im Anschluss nicht frisch genug“, ärgert sich Ächter. „Das hätten wir dann zweimal verteidigen können.“ Den Abpraller hielt Holzkirchens Schlussmann dann noch halbwegs, doch den freien Ball konnte Oliver Wegner zur frühen 1:0-Führung für die Gastgeber im Netz unterbringen. „Das war ein Geschenk von uns“, moniert Ächter.

Anschließend hatten beide Teams einige Chancen. „Tölz hätte da durchaus das 2:0 machen können“, findet Ächter. „Sie haben es aber auch nicht geschafft.“ Und so blieben die Grün-Weißen im Spiel und drückten im zweiten Durchgang noch mal aufs Tempo. Mit großen Möglichkeiten: Michael Glatz traf nach einer knappen Stunde nur den Pfosten. Teamkollege Drilon Shukaj hämmerte das Leder wenig später an die Querlatte.

Kurz darauf belohnten sich die Grün-Weißen doch noch für den Aufwand: Glatz traf in der 70. Minute zum nicht unverdienten Ausgleich. Vielleicht wäre am Ende sogar noch mehr drin gewesen. Dann nämlich, wenn Holzkirchens Furkan Yavuz in der Schlussphase die Nerven behalten hätte. Nach einer Ecke ließ Sebastian Kohlhauf im Tölzer Tor den Ball aus den Händen rutschen, und Yavuz ballerte das Leder aus kurzer Distanz über den Kasten. „Den muss er machen“, stellt Ächter klar. „Aber am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.“ Nicht zuletzt er hofft nun wieder auf eine bessere Trainingswoche. MARKUS EHAM

SC RW Bad Tölz – TuS Holzkirchen II 1:1 (1:0)

TuS Holzkirchen II: Grünewald – Gumberger (83. Stumpp), Sule, Eichner, Hummelsberger (64. Yavuz), Glatz, Welker, Rasi, Mayer, Shukaj, Ferkau (31. Mohr).

Tore: 1:0 Wegner (10.), 1:1 Glatz (70.).

Gelbe Karten: Kocyigit, Furfaro – Glatz.

Schiedsrichter: Julius Albrecht.

Zuschauer: 120.