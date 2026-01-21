Glatter Untergrund sorgt für Spielabbruch am Uhlenkrug

Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte in seiner zweiten Vorbereitungspartie zur Rückrunde der Oberliga Niederrhein am Dienstag nur 56 Minuten testen, denn der Kunstrasenplatz am Uhlenkrug wurde aufgrund der anziehenden Kälte immer glatter. Da die Gesundheit der Spieler natürlich immer im Vordergrund steht, wurde das Testspiel nach einer knappen Stunde abgebrochen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führten die Gäste vom 1. FC Wülfrath mit 2:1 (2:1). Am Samstag geht es für die Schwarz-Weißen mit dem letzten Vorbereitungsspiel gegen den DV Solingen am Uhlenkrug (15 Uhr) weiter.

Das Spiel begann schlecht für die Gastgeber, denn bereits in der 6. Spielminute mussten sie den 0:1-Rückstand hinnehmen: Nach einem langen Ball traf Wülfraths Athanasios Xiros aus 20 Metern ins verwaiste ETB-Tor. Vier Minuten später wäre den „Schwatten“ fast der Ausgleich gelungen, aber einen guten Schuss von Nico Lucas aus 18 Metern konnte FC-Keeper Marvin Oberhoff mit einer starken Parade noch über die Latte lenken (10.). Noch keine 14 Minuten waren gespielt, als dem ETB ein individueller Fehler im Mittelfeld passierte und die Gäste das erneute Geschenk gerne annahmen. Timo Conde traf mit einem unhaltbaren Schuss aus 16 Metern zum 2:0 in die linke Ecke (14.). Nach einer guten halben Stunde konnte Marcello Romano dann auf 1:2 verkürzen. Marvin Oberhoff hatte keine Chance gegen seinen Treffer aus 14 Metern ins linke Eck (31.).

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel wäre den Schwarz-Weißen fast der Ausgleich zum 2:2 gelungen, aber Rotosson Kanu scheiterte - nach guter Vorarbeit von Joshua Kapenda - aus kurzer Entfernung am gut parierenden Oberhoff (49.). Ein paar Minuten später war dann Feierabend am Uhlenkrug.

Trainerstimme: "Mit dem Ball gutes Spiel gemacht"

Christian Dorda (ETB SW Essen): „Der Platz war in der zweiten Halbzeit in einem schwierigen Zustand und die Gesundheit der Spieler hat natürlich Priorität. Wir haben heute mit Ball ein gutes Spiel gemacht, aber gegen den Ball waren wir nicht gut. Wir hatten eine schlechte Restverteidigung, daran müssen wir definitiv noch arbeiten. Die Tore für Wülfrath waren nicht herausgespielt, sondern unser Abwehrverhalten im Verbund war wirklich nicht gut. Das wurde dann zweimal bitter bestraft. Das müssen wir auf jeden Fall abstellen. Wir hatten ein paar gute Möglichkeiten, haben uns aber nicht dafür belohnt. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“