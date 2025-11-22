Glatter Untergrund, klare Verhältnisse

Neukirchen erwischte einen Traumstart: Maximilian Koch brachte seine Farben früh in Führung, als sich sein Distanzschuss in der sechsten Minute über den Ersatzkeeper Pascal Gebken hinweg ins Tor senkte. Die Gastgeber hielten das Tempo hoch, trafen durch Wenzlik die Latte und erspielten sich weitere Chancen, ehe Marcel Reitz kurz vor der Pause per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:0 erhöhte. Mengeringhausen, das bereits in der Anfangsphase wechseln musste, fand offensiv kaum Mittel und blieb vor der Pause weitgehend harmlos.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete die SG das Ergebnis souverän, verpasste jedoch trotz mehrerer Gelegenheiten den frühen Knockout. Der TuSpo stemmte sich tapfer gegen die drohende Niederlage und suchte vereinzelt den Weg nach vorn, doch wirkliche Gefahr entstand nur selten. Die Entscheidung fiel schließlich in der 82. Minute: Der eingewechselte Edvin Gering köpfte eine Freistoßflanke zum 3:0-Endstand ein.

Neukirchen schließt damit ein starkes Fußballjahr mit dem achten Heimsieg im achten Heimspiel ab, während Mengeringhausen weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet.

SG Neukirchen / Röllshausen – TuSpo Mengeringhausen 3:0

SG Neukirchen / Röllshausen: Kevin Krahn, Julian Dietz, David Scharf, Tim Wenzlik, Constantin Trümner (72. Johann Klein), Paul Ridinger, Jan Philipp Selentschik (72. Paolo Weiher), Maximilian Koch (64. Kai Luca Ponzer), Christoph Luckhardt (84. Simon Knüwe), Nick Allerdings (58. Edvin Gering), Marcel Reitz - Trainer: Christian Pfeiffer

TuSpo Mengeringhausen: Pascal Gebken, Nico Müller, Jeremy Natera Viering, Pascal Löhndorf, Luca Lüther, Max Büchsenschütz Göbeler, Laurin Schön (31. Leonard Tangel), Nils Steffen, Dominik Lüdtke, Giulian Braun, Adam Sek (86. Tim Sommer) - Trainer: Christopher Kurz

Schiedsrichter: Patrick Haustein (Großen-Buseck)

Tore: 1:0 Maximilian Koch (6.), 2:0 Marcel Reitz (43.), 3:0 Edvin Gering (82.)