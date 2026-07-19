Glatter Sieg über Oberligisten: LSK nimmt weiter an Fahrt auf

Für den Lüneburger SK Hansa stand am Samstag ein weiterer Härtetest auf dem Programm. Den Vergleich mit dem 1. FC Lok Stendal aus der NOFV Oberliga-Nord entschied er deutlich für sich, wobei ein Neuzugang zur prägenden Figur avancierte.

Erst seit rund eineinhalb Wochen ist Lenny Borges ein fester Bestandteil des Lüneburger Kaders. Doch in Salzwedel gab der einst bei der AC Milan und beim FC Bayern aktive 25-Jährige direkt den Ton an. Sein Doppelschlag brachte den LSK in einer zuvor ausgeglichenen Begegnung auf die Siegerstraße. Noch vor der Pause stellte Malte Meyer auf 3:0, womit frühzeitig Klarheit über den Spielausgang herrschte. Im zweiten Abschnitt ließ die Auswahl von Tarek Gibbah, die zuletzt zweimal Dassendorf auf ganz unterschiedliche Arten unterlag, nichts mehr anbrennen. Max Ratzenburg erhöhte sogar noch auf 4:0.