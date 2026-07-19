 2026-07-17T11:53:53.177Z

Testspiel

Glatter Sieg über Oberligisten: LSK nimmt weiter an Fahrt auf

Neuzugang Borges stellt die Weichen

von FuPa Lüneburg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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NOFV-Oberliga Nord
Oberliga Niedersachs.
Lok Stendal
Lüneburg SK

Für den Lüneburger SK Hansa stand am Samstag ein weiterer Härtetest auf dem Programm. Den Vergleich mit dem 1. FC Lok Stendal aus der NOFV Oberliga-Nord entschied er deutlich für sich, wobei ein Neuzugang zur prägenden Figur avancierte.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
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Abpfiff

Erst seit rund eineinhalb Wochen ist Lenny Borges ein fester Bestandteil des Lüneburger Kaders. Doch in Salzwedel gab der einst bei der AC Milan und beim FC Bayern aktive 25-Jährige direkt den Ton an. Sein Doppelschlag brachte den LSK in einer zuvor ausgeglichenen Begegnung auf die Siegerstraße. Noch vor der Pause stellte Malte Meyer auf 3:0, womit frühzeitig Klarheit über den Spielausgang herrschte. Im zweiten Abschnitt ließ die Auswahl von Tarek Gibbah, die zuletzt zweimal Dassendorf auf ganz unterschiedliche Arten unterlag, nichts mehr anbrennen. Max Ratzenburg erhöhte sogar noch auf 4:0.

Damit landete der Lüneburger SK Hansa bereits den zweiten 4:0-Erfolg über einen Oberligisten. Zuvor erwischte es bereits den Hamburger Vertreter H16. Schon am Mittwoch wartet die nächste anspruchsvolle Aufgabe. In Winsen empfängt der LSK die HSV-Zweitvertretung (Regionalliga Nord)

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