Glattaler Drittliga-Team mit neuem Trainerduo

FC Dübendorf II: Izmirlioglu/Kallaba übernehmen. Neues Führungsgespann für die in der 3. Liga spielenden Reserven des FC Dübendorf. Als Cheftrainer fungiert inskünftig Gürkan Izmirlioglu, der in seiner Aktivkarriere Profi in der Türkei und beim FC Winterthur war. Trainererfahrungen sammelte er in der Vergangenheit bei Winterthur United, Witikon II und in Töss. Assistiert wird Izmirlioglu von Migjen Kallaba mit langer Dübendorf-Vergangenheit. Bisheriger Cheftrainer der Glattaler war Valon Latifi. Der FCD II beendete die letzte Saison als Aufsteiger in der Gruppe 4 auf Platz 9.

FC Thayngen: Mit einem neuen Trainer-Trio. Der FC Thayngen hat die personellen Weichen für die neue Saison gestellt. Nach dem Abgang des bisherigen Staffs um Chefcoach Moreno Del Rizzo und eines Grossteils des Drittligakaders übernimmt neu das Trainertrio Miroslav Panic, Davide Mühlebach und Mirko Dominguez bei den Schaffhausern. Die Crew arbeitete zuletzt gemeinsamen beim Gruppenrivalen Dinamo Schaffhausen, wo es im Spätfrühling nach einer sportlichen Durststrecke zur Trennung gekommen war. In Thayngen - in der letzten Siebter der Gruppe 5 - soll sie nun den sportlichen Neuaufbau vorantreiben. Das Kader umfasst derzeit mindestens 24 Spieler, darunter sechs Akteure aus den eigenen B-Junioren. Präsident Oliver von Ow sagte gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten" zum Umbruch: "Ich mache mir keine Sorgen. Wir haben im Verein sehr viele motivierte Leute, wir werden auch diese Neuausrichtung stemmen."