Glatt lebt Leidenschaft vor Verbandsliga +++ Der VfR empfängt Spielberg zum Topspiel

Wöchentlich grüßt das Murmeltier beim VfR Mannheim. Nach 15 Spieltagen wissen die Rasenspieler längst, was in nahezu jeder Begegnung auf sie zukommt. "Wir müssen immer das Spiel machen und das ist natürlich sehr schwierig", sagt VfR-Trainer Volkan Glatt. Bislang haben sich seine Schützlinge trotz der latenten Kontergefahr, die in solchen Fällen herrscht, schadlos gehalten. Ungeschlagen gesellen sich drei Unentschieden zu den zwölf Siegen.