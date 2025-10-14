Glassplitter im Rasen: Verein kämpft um 600.000 Euro, doch Versicherung will nicht zahlen

Glas Scherben im Rasen Fußballplatz SV Waldperlach – Foto: privat

Weil die Versicherung nicht zahlt, droht dem Fußballverein eine hohe Belastung durch die Sanierungskosten der Plätze.

München – Der SV Waldperlach steht vor einem Scherbenhaufen: Ihre Trainingsplätze 3 und 4 sind seit Monaten voller Glassplitter und damit unbespielbar. Der Verein (1100 Mitglieder) braucht jetzt dringend 600.000 Euro. Doch da ist auch eine Versicherung im Spiel. Und die mauert...

Zweiter Vorstand Martin Weinel: „Wir bauen seit Mitte des Jahres einen neuen Kunstrasenplatz.“ Wegen des Baus mussten viele Mannschaften für Spiele und Trainings auf die Plätze 3 und 4 ausweichen. Da beschloss der Verein, vor dem Ansturm den Rasen aufzupeppen – durch eine sogenannte Airifizierung. Dabei werden Löcher in den Rasen gestanzt und mit einem Granulat aufgefüllt. Weinel: „Das verbessert die Durchlüftung und die Entwässerung.“ Im April führte eine Firma die Rasenbelüftung aus – was laut Weinel 10.000 Euro kostete. Dann der Schock: „Wir sind danach den Platz abgegangen“, sagt der Vorstand. „Dabei fanden wir in kurzer Zeit mehrere Handvoll scharfkantige Scherben. Manche waren so groß wie ein Zwei-Euro-Stück“. Sie suchten weiter – und fanden mehr. Viel mehr. Für Weinel ist klar: Die Scherben hatte die Firma auf den Rasen gestreut. Warum das Granulat voller Glas war – unklar.

SV Waldperlach verliert wichtigen Platz: „Eine Vollkatastrophe" Hier spielen sei seitdem unmöglich, klagt Weinel. Die Plätze 3 und 4 ähneln jetzt einer Brachfläche: ungemäht, hohes Gras, dazwischen Büsche.. „Das Ganze ist eine Vollkatastrophe". Dem Verein fehlten aktuell 16.000 Quadratmeter Trainings- und Spielfläche – und das bei 38 Mannschaften. „Da ähnelt die Planung schon höherer Mathematik", sagt Weinel. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Laut Weinel würde es 600.000 Euro kosten, die Oberfläche der Plätze abzutragen und mit Rollrasen neu zu bepflanzen. Geld, das der Verein im Osten von München nicht habe, sagt Weinel. Und die Versicherung des Auftragsnehmers wolle dafür nicht aufkommen: „Die Versicherungskammer Bayern lässt uns ohne Ende hängen. Sie ist der Meinung, dass der Granulatlieferant Schuld hat und wir uns an ihn wenden sollen – dabei haben wir mit ihm gar kein Vertragsverhältnis!"

Gefundene Scherben nach der Rasenpflege. – Foto: privat