Glashütte schlägt sich selbst

Der Glashütter SV konnte am vergangenen Freitag nicht an die überzeugende Leistung der Vorwoche anknüpfen und unterlag einem spielstarken Team aus Lehmsal verdient mit 1:2. Von Beginn an zeigte sich der Gast wacher, eingespielter und über weite Strecken klar überlegen.

Dabei startete die Partie aus Sicht der Glashütter eigentlich optimal: Bereits in der 4. Minute nutzte Timo Friedrich einen langen Einwurf, den er aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste – das frühe 1:0 für die Gastgeber. Doch anstatt Sicherheit zu gewinnen, zog sich Glashütte zurück und überließ Lehmsal mehr und mehr die Spielkontrolle.

Lehmsal agierte druckvoll, kombinierte sicher und setzte Glashütte mit hohem Tempo unter Druck. Einzig Glashüttes Torwart und etwas Glück verhinderten zunächst den Ausgleich. Die größte Chance für Glashütte vergab Timana Garcia, der nach einem Konter frei vor dem Torwart auftauchte, diesen aber nicht überwinden konnte – eine Schlüsselszene. In der 35. Minute fiel schließlich folgerichtig das 1:1: Nach einem Eckball herrschte Unordnung im Strafraum, die Gäste nutzten dies eiskalt.

Nach der Pause bot sich das gleiche Bild: Lehmsal blieb die dominierende Mannschaft, gewann die entscheidenden Zweikämpfe und setzte die besseren spielerischen Akzente. Glashütte hingegen wirkte ideenlos und konnte über die gesamte Spielzeit kaum Druck aufbauen. In der 59. Minute belohnte sich Lehmsal für den hohen Aufwand und ging verdient mit 1:2 in Führung.

Das Spiel blieb anschließend umkämpft und war von zahlreichen Fouls geprägt, ohne jedoch an der klaren Rollenverteilung etwas zu ändern. Während Lehmsal als gefestigte und geschlossene Einheit auftrat, hatte man bei Glashütte den Eindruck, dass jeder mehr mit sich selbst als mit dem Gegner beschäftigt war. Ein Aufbäumen blieb aus, zwingende Torchancen erspielten sich die Gastgeber nicht mehr.

Fazit:

Lehmsal gewann hochverdient und hätte bei konsequenter Chancenverwertung sogar höher siegen können. Glashütte muss sich fragen, warum man an die starke Leistung der Vorwoche nicht anknüpfen konnte. Der Auftritt wirkte verunsichert und uninspiriert – wohingegen Lehmsal als geschlossene Mannschaft überzeugte und das Spiel über die vollen 90 Minuten im Griff hatte.