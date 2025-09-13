Glashütte schlägt Quickborn verdient



1. Halbzeit

Das Spiel zwischen dem 1. FC Quickborn und dem Glashütter SV begann mit einer überraschend starken Leistung der Gäste aus Glashütte. Im Gegensatz zu den letzten Begegnungen zeigten sich die Glashütter von Anfang an gut organisiert und sicher in der Abwehr. Quickborn, agierte in den ersten Minuten mit vielen langen Bällen, die aber größtenteils keine ernsthafte Gefahr für das Tor von Glashütte darstellten.

In der 11. Spielminute gingen die Gastgeber überraschend in Führung: Ein berechtigter Elfmeter, den Arian Dervisholli souverän verwandelte, brachte Quickborn mit 1:0 in Front. Trotz des Rückstandes ließ sich Glashütte nicht aus der Ruhe bringen. Die Mannschaft baute zunehmend Druck auf und zeigte eine klare Verbesserung im Offensivspiel.

Die Gäste fanden vor allem durch ihre drei starken Offensivspieler immer wieder den Weg in den Strafraum der Quickborner. In der 26. Minute war es dann Philipp Sutorius, der eine Unachtsamkeit in der Quickborner Abwehr eiskalt nutzte und zum verdienten 1:1-Ausgleich traf. Dieser Treffer belebte das Spiel weiter, und Glashütte drückte nun zunehmend auf die Führung.

Die Partie entwickelte sich in der Folge zu einem zähen Kampf, in dem vor allem kleine Fouls das Spielgeschehen prägten. Dennoch, bis zum Halbzeitpfiff blieb es beim Unentschieden, und die Zuschauer sahen eine insgesamt gut geführte erste Hälfte.

Halbzeitstand: 1:1

2. Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer deutlich intensiveren Spielweise. Immer wieder gab es kleine Nicklichkeiten und Rangeleien, was das Spiel etwas unrund wirken ließ. Der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun, den Überblick zu behalten – und war dabei nicht immer auf der Höhe des Geschehens. Trotzdem blieb Glashütte die bessere Mannschaft und drängte weiter auf die Führung.

Quickborn kam in dieser Phase kaum noch zu gefährlichen Aktionen. Die Abwehrreihe der Gäste stand kompakt und sicher, und auch der Glashütter Torwart zeigte eine starke Leistung, indem er einige wenige Versuche der Quickborner entschärfte.

In der 72. Spielminute folgte dann ein Schlüsselmoment: Max Jänisch, nach einem präzisen Pass von Nicolas Steen, lief alleine auf das Tor von Quickborn zu. Doch der Quickborner Verteidiger Finn Handke hatte keine andere Wahl, als Jänisch unsanft zu stoppen. Der Schiedsrichter zeigte sofort die Rote Karte, was die Gäste in Überzahl brachte.

Nur drei Minuten später nutzte Glashütte die Überzahl eiskalt aus: Ein starker Pass in die Tiefe setzte erneut Philipp Sutorius in Szene. Der Angreifer blieb eiskalt vor dem Tor und schob den Ball am Quickborner Keeper vorbei zum 1:2 – sein zweiter Treffer an diesem Tag. Mit diesem Doppelpack drehte Sutorius das Spiel endgültig zugunsten der Gäste.

Doch damit nicht genug: Für den anschließenden Freistoß in der 78. Minute, etwa 21 Meter vor dem Tor, übernahm Noel Timana Garcia die Verantwortung. Mit einem perfekten Schlenzer traf er den Ball präzise und platzierte ihn unhaltbar unter die Latte zum 1:3. Riesenjubel bei den Glashüttern, die nun die Partie voll im Griff hatten.

Mit der Führung im Rücken spielte Glashütte die verbleibenden Minuten souverän herunter und ließ Quickborn kaum noch ins Spiel kommen. Die Gäste verteidigten geschickt und setzten immer wieder Nadelstiche nach vorne.

Endstand: 1:3 für den Glashütter SV