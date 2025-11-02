Glashütte im freien Fall

Im Duell der Kreisliga 6 zwischen dem FC St. Pauli II und dem Glashütter SV setzte sich die Heimelf verdient mit 2:0 durch. Dabei war die Partie vor allem in der ersten Halbzeit von vielen Zweikämpfen und Fouls geprägt.

Die Gastgeber starteten druckvoll und bestimmten in den ersten 15 Minuten klar das Geschehen. Glashütte hatte Mühe, ins Spiel zu finden, stabilisierte sich dann aber zunehmend, sodass sich eine weitgehend ausgeglichene Begegnung entwickelte. Dennoch ging St. Pauli nach einem blitzsauber ausgespielten Konter verdient mit 1:0 in Führung.

Kurz darauf bot sich dem Glashütter SV die große Chance zum Ausgleich: Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Doch Timana Garcia scheiterte zunächst am stark reagierenden Pauli-Keeper – und setzte den Nachschuss anschließend auch noch am Tor vorbei. So blieb es beim knappen Vorsprung der Gastgeber, mit dem es in die Pause ging.

Warum Glashüttes Trainer zur Halbzeit gleich dreimal wechselte, blieb rätselhaft – dem Spielfluss seiner Mannschaft tat es jedenfalls nicht gut. St. Pauli übernahm im zweiten Durchgang endgültig die Kontrolle und drängte Glashütte tief in die eigene Hälfte. Folgerichtig fiel in der 65. Minute das 2:0 für die Kiezkicker.

In der Folge vergab St. Pauli mehrere hochkarätige Chancen, das Ergebnis weiter auszubauen. Von Glashütte kam hingegen kaum noch etwas – offensiv blieb die Mannschaft in der zweiten Halbzeit nahezu ohne Durchschlagskraft.