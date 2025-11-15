Glashütte beendet die Negativserie

Der Glashütter SV hat im Auswärtsspiel gegen Hoisbüttel 1. mit einem 1:3-Erfolg seine Niederlagenserie gestoppt und dabei Moral und Effizienz bewiesen. Die ersten 15 Minuten waren ausgeglichen, doch Glashütte hatte in der 12. Minute die erste große Chance – verpasste jedoch die Führung. Stattdessen ging Hoisbüttel in der 19. Minute in Front: Nach einem Freistoß köpfte Dobslaf unbedrängt ein.

Wer nun den nächsten Rückschlag für die Gäste erwartete, wurde überrascht. Glashütte zeigte sich unbeeindruckt und glich nur vier Minuten später aus. Nach einer Ecke war Ulas zur Stelle und staubte zum 1:1 ab. Bis zur Pause blieb die Partie dann ereignisarm.

Der zweite Durchgang begann ideal für Glashütte: Nach einem weiteren Eckball traf Tresp per Kopf zur 1:2-Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Dassow auf 1:3 – erneut nach einer Ecke, bei der Hoisbüttel völlig ungeordnet wirkte. Trotz aller Bemühungen fand Hoisbüttel danach kein Mittel mehr, um die kompakte Glashütter Defensive ernsthaft zu gefährden.

Ein unschöner Schlusspunkt folgte in der 90. Minute: Tresp sah nach einer überharten Grätsche glatt Rot – eine überflüssige Aktion. Der Schiedsrichter leitete die Partie dennoch souverän.