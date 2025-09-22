Glasbrenner: "Es hat großen Spaß gemacht" - Debüt von Brown

Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt vor 8766 Zuschauern im Donaustadion mit 2:1 gegen den SSV Jahn Regensburg. Für den neuen Trainer Moritz Glasbrenner war es ein perfekter Einstand, Elias Löder und André Becker drehten die Partie nach frühem Rückstand. Auch Debütant Evan Brown sammelte seine ersten Minuten im Profibereich.

Seine Mannschaft reagierte mit Mut und Geduld. In der 50. Minute erzielte Elias Löder sein drittes Saisontor, zwölf Minuten später brachte André Becker die Ulmer mit dem 2:1 endgültig auf die Siegerstraße. Kurz vor Schluss schwächte sich Regensburg durch die Rote Karte für Benedikt Saller zusätzlich.

Bereits in der vierten Minute lag Ulm zurück. Benedikt Bauer brachte die Gäste aus Regensburg mit 0:1 in Führung. Doch die Spatzen ließen sich nicht entmutigen. „Das haben wir uns angeschaut, am Ende verlieren wir einen Gegenspieler aus den Augen, der uns überholt und wir kriegen den Ball nicht ganz geklärt. Klären ihn dann nur in den Rückraum. Das sind Fehler, die gehören zum Fussball dazu. Es ist dann entscheidend, dass man in so einem Moment den Kopf nicht hängen lässt“, erklärte Trainer Moritz Glasbrenner zum Gegentreffer.

Glasbrenners erst seit wenigen Tagen im Amt

Erst am Donnerstag hatte sich der Verein von Robert Lechleiter getrennt. Mit Glasbrenner an der Seitenlinie spielte Ulm in der Abwehr wieder mit einer Viererkette und zeigte ein anderes Gesicht. „Riesen Kompliment an die Mannschaft, weil sie es einfach super angenommen hat, weil sie hier sehr mutig war, das gegen diesen Gegner mit dem hohen Mann-Pressing dann so schon aufzuziehen“, sagte der neue Coach.

Der 35-Jährige sah eine klare Entwicklung im Spiel: „Wir wussten, dass es jetzt nicht von Beginn an ab der ersten Minute schon perfekt ist nach drei Tagen. Aber ich glaube, Ansätze haben wir schon gesehen und zweiter war es dann nochmal besser, da hatten wir mehr Tiefgang, da hatten wir mehr Spieler in der gegnerischen Box.“

Auch seine eigene Rolle zu seinem ersten Spiel an der Seitenlinie beschrieb Glasbrenner nüchtern: „Das habe ich nicht als Ziel gehabt und es hat großen Spass gemacht. Man muss auf der anderen Seite auch viel ausblenden können, weil das wesentliche findet auf dem Platz statt. Die Unterstützung der Fans war toll und ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte.“

Löder als eine der Schlüsselfiguren

Torschütze Elias Löder sprach von einem verdienten Erfolg und stelle sein eigenes Tor ein wenig in den Hintergrund: „Viel wichtiger ist wirklich der Heimsieg. Also das haben wir uns wirklich alle gewünscht und auch hart für gekämpft. Ich glaube, jeder hat läuferisch absolut was reingehauen und meiner Meinung nach haben wir auch völlig verdient gewonnen.“

Zum Spielverlauf sagte er: „Erste Halbzeit kriegen wir halt wieder ein doofes Gegentor, aber hatten trotzdem vorher auch schon gute Chancen und haben danach ganz klar das Spiel gemacht. Fussballerisch sehr gut, meiner Meinung nach gut gespielt und genau das mitgenommen, genau das umgesetzt was der Trainer haben wollte.“

Für Löder war es bereits das dritte Tor in dieser Saison. Die Stimmung im Stadion bezeichnete er als „extrem geil“, sie habe die Mannschaft in der Schlussphase getragen.

Dressel sieht „turbulente Woche“ abgerundet

Auch Mittelfeldspieler Dennis Dressel betonte die Bedeutung des Sieges nach dem Trainerwechsel: „Grundsätzlich tut mal jeder Sieg gut, egal wann er kommt. Ja es war eine turbulente Woche, es war viel los. Da tut natürlich ein Sieg jetzt schon gut. Zumal wir uns jetzt vielleicht ein bisschen von unten absetzen haben können und ein bisschen Ruhe reinkommt. Wir wollten wieder mehr Fussball spielen, mehr den Ball laufen lassen. Haben wir phasenweise glaube ich ganz gut gemacht.““

Die Marschroute sei klar gewesen: „Wir wollten einfach mutig Fussball spielen und haben es auch. War echt auch erstaunt, dass wir das weiter gemacht haben. Das war schon so ein Grund, so einfach die Haltung zu haben, mutig Fussball zu spielen. Das hat uns extrem gut getan.“

Debüt für Evan Brown

Ein besonderes Detail war das Pflichtspieldebüt von Evan Brown. Der 18-jährige Kanadier aus Oakville, Ontario, wechselte in diesem Sommer nach Ulm und kam aus der U19 zum Profikader. „Even hat sehr, sehr hohes Potenzial. Er hat bei uns in der U19 auch schon immer wieder richtig gute Spiele gemacht und sehr gute Spielmomente gehabt und das hat er sich absolut verdient und freut mich sehr für ihn“, lobte Glasbrenner.

Ausgangslage in der Tabelle

Mit dem Sieg verbesserte sich der SSV Ulm 1846 Fußball auf Platz zwölf der Tabelle. Nach sieben Spielen haben die Spatzen neun Punkte und ein Torverhältnis von 10:12. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nun fünf Zähler.

In der kommenden Woche stehen erneut wichtige Aufgaben an. Nächsten Sonntag geht es zu Hoffenheim II, am Mittwoch folgt dann das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden.