Glanzvoller Auftakt: Drittligist SG Sonnenhof Großaspach siegt 9:0

Frühe Dominanz im Artinger Stahlrohr Stadion

Als klarer Favorit ging die Mannschaft im „Einlagespiel“ des NEB-Cups – einem Turnier mit zehn lokalen Teams – im Artinger Stahlrohr Stadion an den Start. In den gelben Auswärtsjerseys übernahmen die Gäste sofort die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz. Bereits in der zwölften Minute verbuchte Neuzugang Marlon Faß die erste Tormöglichkeit der Partie. Nur eine Minute später belohnte sich das Team für den Schwung der Anfangsphase: Nach einem feinen Zusammenspiel mit Leon Maier bediente Loris Maier den Kapitän Volkan Celiktas mit einer punktgenauen Flanke. Volkan Celiktas schraubte sich hoch und köpfte den Ball in der 13. Minute wuchtig über den Torhüter der Hausherren zur 1:0-Führung ein.

Doppelschlag und klare Halbzeitführung

Die Gäste behielten das Match auch danach im Griff. In der 27. Minute brachte Niklas Pollex den Ball in die Mitte. Die zu kurze Abwehr des Gegners aus der Landesliga nutzte Loris Maier eiskalt aus und schoss das Leder aus zehn Metern flach zum 2:0 ins Eck. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Treffer: Nach einem Ballverlust der Gastgeber in der eigenen Hälfte trieb Lukas Stoppel das Spiel an, woraufhin Leon Maier perfekt für seinen Zwillingsbruder Loris Maier auflegte, der in der 33. Minute überlegt auf 3:0 erhöhte. Den ersten Torschuss der Einheimischen parierte der Großaspacher Keeper sicher, als Furkan Yumurtaoglu in der 43. Minute über das Gehäuse zielte. Kurz vor der Pause machte Innenverteidiger Arbnor Nuraj in der Nachspielzeit (45.+1 Minute) per Abstauber die auch in der Höhe verdiente 4:0-Halbzeitführung perfekt.

Rote Karte und Traumtor nach dem Wechsel

Nach dem Wiederanpfiff folgte sogleich eine Schlüsselszene: Mardoche Benjamin Calemba stoppte Marlon Faß per Notbremse und verhinderte so das fünfte Tor. Dem Unparteiischen blieb keine Wahl – Rote Karte für den Löchgäuer in der 47. Minute. Den fälligen Freistoß wuchtete Tim Rossmann in der 48. Minute direkt und unhaltbar in die Maschen zum 5:0. Damit wiederholte sich die Geschichte: Auf den Tag genau vor 16 Jahren und einem Tag siegte Großaspach in der ersten Pokalrunde beim selben Gegner ebenfalls mit 5:0 – damals noch als Team aus der Regionalliga.

Torgala in Überzahl bis zum Schlusspfiff

Auch in Überzahl schalteten die Aspacher nicht ab. In der 62. Minute wurde Marlon Faß im Strafraum gelegt; Fabian Eisele trat zum Foulelfmeter an und verwandelte zum 6:0, obwohl der Torwart in das richtige Eck tauchte. In der 74. Minute eroberte Arbnor Nuraj das Leder an der Mittellinie und schickte Niklas Pollex, der Fabian Eisele bediente – dieser schob mühelos zu seinem zweiten Tagestreffer ein.

Nur zwei Minuten später belohnte sich Niklas Pollex für seine Leistung selbst: Aus etwa 25 Metern jagte er den Ball in der 76. Minute unhaltbar zum 8:0 ins Netz. Für den Schlusspunkt sorgte Neuzugang Deli Hajdini in der 86. Minute, als er nach einem Getümmel den Ball gefühlvoll ins lange Eck schlenzte. Beinahe wäre das Ergebnis zweistellig ausgefallen, doch ein Versuch von Volkan Celiktas prallte in der Nachspielzeit an den rechten Pfosten.

Blick auf die kommende Pokalaufgabe

Durch den deutlichen Erfolg steht der Einzug in die 3. Runde fest. Dort trifft die SG Sonnenhof Großaspach auf den SSV Schwäbisch Hall. Der Landesligist setzte sich seinerseits mit 4:1 beim TSV Schmiden aus der Bezirksliga durch.