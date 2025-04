Glanzloser und mühevoller Auswärtssieg!

Trotz des deutlichen Ergebnisses war es insgesamt kein gutes Spiel von uns gegen den 11. der Tabelle.

Bei schon recht sommerlichen Temperaturen hatten wir zu Beginn zwar mehr vom Spiel, aber in der Offensive sollte recht wenig funktionieren. Nach einer Einzelaktion gab es in der 9. Minute dann aber Elfmeter und damit die große Chance zur Führung für uns. Nick Gutbrod scheiterte leider am Keeper, der den Ball abwehren konnte. Trotz großer Überlegenheit auf dem Feld dauerte es bis zur 31. Minute, ehe das erste Mal gejubelt werden durfte. Nico Malagnini brachte unsere Farben in Front. Kurze Zeit später wurde ein Spieler der Gastgeber mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die Überzahl konnten wir aber nur sehr selten nutzen und entsprechend ausspielen. Dennoch gelang noch vor dem Halbzeitpfiff das 0:2. Nick Gutbrod machte seinen Fehlschuss vom Punkt wieder gut und erzielte gleichzeitig auch den Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel offenbarten wir immer wieder Lücken in der Defensive. Weiler war an diesem Tag aber nicht in der Lage diese zu nutzen. So konnte Nico Malagnini kurze Zeit nach Wiederanpfiff die Vorentscheidung mit dem dritten Tor erzielen. Eine Fehlerkette in unserer Abwehr hatte dann zur Folge das es Strafstoß für die Hausherren gab. Dieser wurde verwandelt und so stand es nach einer guten Stunde nur noch 1:3. Daraufhin wurde das Spiel noch wilder und von Kompaktheit oder gar unserer Überzahl auf dem Platz sah man nur noch wenig. Den Deckel drauf machte dann Nick Mayer, der in der 77. Minute das 1:4 erzielte. Bis zum Schlusspfiff sollte nichts nennenswertes mehr passieren uns so nehmen wir die drei Pflichtpunkte aus Weiler mit.

Bei der Leistung gibt es aber noch sehr viel Luft nach oben.