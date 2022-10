Glanzloser Sieg gegen die FSG Ober-Ohmen/Ruppertenrod/Ulrichstein

Knapp 90 Zuschauer sahen am gestrigen Sonntag einen 3:2-Sieg der ersten Mannschaft der SG RBS, bei dem leider nur wenig zusammenlief.

Aus dem hohen Ballbesitz in der Anfangszeit konnte die Lock-Elf kein Kapital schlagen. Die Konsequenz folgte in der 26. Minute, als die Gäste nach einer Ecke mit 0:1 in Führung gingen. Sieben Minuten später konnte Antonio Miljević nach einem Abpraller den Ball aus der linken Strafraumhälfte ins lange Eck einschieben. Der Abschluss von Lorenz Klaus in der 34. Minute ging über das Tor. Nur eine Minute später konnte Tom Becker die 2:1-Führung per Lupfer nach Anspiel von Christian Kuhn für die SG RBS markieren. Auch die Gäste-FSG kam im ersten Durchgang noch zu hochkarätigen Chancen, die allerdings allesamt nicht genutzt wurden.