Glanzloser Auswärtssieg in Erbach

Nach dem fulminanten Derbysieg stand am Sonntag die Auswärtsaufgabe beim TSV Erbach auf dem Programm. Die Männer von Chefcoach Thomas Kühn fuhren ins Donautal, um mit einem Sieg die Tabellenführung zu verteidigen.

Bei herrlichem Wetter verzeichneten wir nach wenigen Minuten den ersten Abschluss durch Niclas Gröner. Sein Schuss wurde vom Erbacher Torwart pariert. Im Gegenzug spielte sich die Heimmannschaft schön durch und der Stürmer war frei durch. Er schob den Ball freistehend am Tor vorbei. In den nächsten Minuten blieb der TSV spielbestimmend und verzeichnete mehrere Abschlüsse. Der SVO blieb immer wieder zu passiv und unter seinen Möglichkeiten. Nach 30 Minuten führte der erste konstruktive Angriff zur Führung: Florian Ufschlag tankte sich am rechten Flügel durch und Yannick Gnann musste den Ball einschieben. Die Führung tat der Kühn-Elf gut und das Spiel verlagerte sich in die Hälfte der Erbacher. Florian Ufschlag scheiterte kurz danach am stark parierenden Torwart. Doch auch Erbach blieb weiterhin über lange Bälle gefährlich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Yannick Gnann robust seinen Körper im gegnerischen Strafraum ein und traf zum 0:2. So ging es in einem schwachen Spiel in die Kabinen.

Der zweite Durchgang begann mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Nach wenigen Minuten kam es zum Foul im Erbacher Strafraum, bei dem der Verteidiger die Hand zur Hilfe nahm. Folgerichtig gab es Elfmeter für uns. Florian Ufschlag scheiterte am Keeper. Beinahe machte er seinen Fehlschuss kurze Zeit später wieder wett, doch nach einem schönen Solo war der Winkel zu spitz. Nach 70 Minuten kam der TSV über die linke Seite zum Anschluss. Eine scharfe Hereingabe lenkte ein Elchinger Spieler ins eigene Gehäuse. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen: Daniel Gerst scheiterte am Pfosten und wenig später war der Winkel erneut zu spitz für ein Tor. Fünf Minuten vor Ende flankte Florian Ufschlag nach innen und Daniel Gerst köpfte den Ball ins Tor.