Glanzloser Auswärtssieg für die SG Wasser/Kollmarsreute

Nach der Heimniederlage gegen die Reserve der Sportfreunde Elzach-Yach vergangene Woche musste für die SG Wasser/Kollmarsreute beim Auswärtsspiel gegen die SG Solvay Freiburg/Umkirch unbedingt wieder ein Sieg her.



Trainer Gjun Haxhija veränderte die Startelf auf zwei Positionen, für Gutjahr rückte Hepp auf die linke Seite und Lehmann ersetzte den gesperrten Ziser im Tor.

Die SG tat sich auf dem großen Platz in Umkirch schwer Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und fand nicht so wirklich ins Spiel. Umso wichtiger war der Führungstreffer von Winnewisser nach Vorarbeit von Herter in der 22. Minute. Anschließend spielte die SG Ihre Angriffe nicht gut aus und war zu harmlos. Auf der anderen Seite hatte man etwas Glück, dass ein Umkircher Stürmer nach einer Hereingabe nur die Latte traf. Vor der Pause wechselte die SG dann schon zwei Mal aus, Althauser und Tsaxarra ersetzten Hepp und Herter. Mit einer knappen 0:1 Führung ging es dann in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich die SG um mehr Spielkontrolle und nahm das Heft wieder in die Hand. In der 59. Minute konnte dann Bürkin nach Freistoß von Althauser per Kopf das wichtige zweite Tor für die Gäste erzielen. Keine drei Minuten später erhöhte Gordijenko nach Vorarbeit von Hodel auf 0:3. Anschließend kam die Heimelf dann zu Anschlusstreffer. Einen Stockfehler von Gutjahr nutzte Mirandola eiskalt aus und traf zum 1:3 in der 65. Minute. Nun wurde die Partie etwas hektischer und die SG verlor den Zugriff im Mittelfeld. Die Heimelf erhöhte etwas den Druck und erzielte in der 76. Minute dann einen weiteren Treffer zum 2:3. Die SG schüttelte sich nun kurz und wollte das Spiel auf keinen Fall aus der Hand geben. In der 80. Minute dann die Erlösung, als Tsaxarra einen an Sven Althauser verschuldeten Elfmeter verwandelte. Danach brachte man das Ergebnis über die Zeit und konnte die 3 Punkte aus Freiburg entführen.



Der Sieg ist ziemlich wichtig für die SG, da man sich nun wieder ein bisschen vom ersten Abstiegsplatz entfernen konnte. Nun stehen für die Jungs von Haxhija und Althauser drei wichtige Heimspiele hintereinander gegen die SG Weisweil, den Tabellenführer Endingen und den SC Holzhausen an.