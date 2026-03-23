Glanzloser Auftritt: Garching gewinnt dennoch deutlich Bezirksliga Nord von Nico Bauer · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der VfR Garching (weiß) feierte einen klaren Sieg. – Foto: Johannes Traub

Der VfR Garching siegt beim Tabellenletzten FC Fatih Ingolstadt. Trainer Mike Niebauer räumt nach dem Spiel offen ein: „Wir wussten nicht, wie wir das geschafft haben."

In einem Spiel beim Tabellenletzten kann eine Fußballmannschaft nur verlieren, wenn dieses Team abgeschlagen ist und noch keinen Punkt gesammelt hat. Diese etwas andere Pflichtaufgabe meisterte der VfR Garching mit einem 5:0 (3:0) beim FC Fatih Ingolstadt. In der ersten Halbzeit machten die Garchinger mit einem Doppelpack von Leon Fellner (17., 31.) und dem spielenden Co-Trainer Niko Salassidis (36.) vorzeitig alles klar. Das Ergebnis war so erwartet, aber total schmeichelhaft. „Wir wussten in der Kabine selbst nicht so recht, wie wir das geschafft haben“, sagte später der Garchinger Cheftrainer Mike Niebauer. Seine Mannschaft hatte ein ganz schwaches Spiel gemacht, aber die wenigen Chancen dann eiskalt verwertet.