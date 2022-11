Glanzloser Arbeitssieg: Moers tut sich in Mussum schwer

Do., 10.11.2022, 18:30 Uhr

Mit einem knappen, aber verdienten Sieg reist die U 15 des GSV Moers am Donnerstagabend aus Bocholt ab. Beim 3:2 gegen den SC TuB Mussum tun sich die Moerser in der zweiten Halbzeit sehr schwer. Der Gegner aus Bocholt beweist große Moral und bringt den GSV mit dem Ausgleich in Bedrängnis. Kapitän Mumot bereitet alle drei Tore vor, Lennart Ley mit seinem ersten (und vielleicht wichtigsten) Saisontor.

Den kompletten Spielbericht findest Du hier: