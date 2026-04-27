Glanzloser aber wichtiger WB-Sieg

WB sorgte bei zahlreichen Eckbällen stets für Gefahr im St. Galler Hoheitsgebiet. – Foto: Kaspar Köchli

Die Saison steuert auf ihre entscheidende Phase zu, und der FC Wettswil-Bonstetten befindet sich gemeinsam mit Taverne und Tuggen – hinter dem unangefochtenen Leader YF Juventus – mitten im Kampf um die Aufstiegsplayoffs.

Gegen den FC St. Gallen II bot sich die Chance, die starke Form zu bestätigen und gleichzeitig die 50-Punkte-Marke zu knacken. Bei warmem Frühlingswetter fanden zahlreiche Zuschauer*innen den Weg ins Moos – perfekte Bedingungen für einen intensiven 1.-Liga-Nachmittag.

Die Anfangsminuten erinnerten an einen typischen Amateurkick. Ungewöhnlich viele Ungenauigkeiten und kleine Fehler auf beiden Seiten liessen das Spielgeschehen ziemlich chaotisch wirken.

Auf der Gegenseite fanden die Ämtler mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Einige sauber vorgetragene Angriffe führten erstmals in die Nähe des St. Galler Tores.

Der FCWB versuchte im Verlauf der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel zu erlangen und das Spiel zu beruhigen. Dies gelang jedoch nur bedingt. Die Gäste überraschten mit ungewohnt vielen langen Bällen, welche die WB-Defensive mehrfach in unangenehme Situationen brachten. Zu guten Möglichkeiten kamen die Ostschweizer besonders nach scharf getretenen Eckbällen, doch Goalie Thaler zeigte einmal mehr eine herausragende Leistung und entschärfte sämtliche brenzligen Szenen.

Richtig gefährlich wurde es jedoch erst, als der gewohnt wirblige Figueiredo auf der linken Seite seine Gegenspieler schwindelig spielte. Seine scharfe Hereingabe wurde von einem St. Galler Verteidiger unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Mit der wichtigen WB-Führung ging es in die Pause.

Spannung bis zum Schluss

Auch nach der Pause blieb das Bild ähnlich: WB bemühte sich um Spielkontrolle, wurde aber immer wieder durch direkte, vertikale Angriffe der jungen St. Galler gefordert.

Dennoch waren die Ämtler in Halbzeit zwei das spielbestimmende Team und kamen zu mehreren guten Möglichkeiten. Vukasinovic, Peter und der eingewechselte Bellis verpassten jedoch allesamt das 2:0. So verlagerte sich der Fokus zunehmend darauf, die knappe Führung clever zu verwalten, was dem Heimteam ohne grössere Aufregung gelang.

Saisonfinale steht an

Der Sieg mag nicht spektakulär gewesen sein, doch er war äusserst wichtig. Der FCWB bleibt damit auf Tabellenplatz zwei und führt das Verfolgertrio weiterhin an, wobei Tuggen und Taverne mit ihren Sieg Schritt halten konnten.

Mit den letzten fünf Saisonspielen steht nun der grosse Showdown bevor. Trainer Mirzai und sein Team sind hochmotiviert, die starke Form in den Mai mitzunehmen und die Saison mit einer Topplatzierung abzuschliessen.

Nächsten Sonntag bietet sich auf der Schützenwiese in Winterthur gegen den Nachwuchs des FCW die nächste Chance auf drei Punkte.