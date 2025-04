Glanzloser 3-0 Sieg...

Nach einem überragenden Sieg unter der Woche gegen den Tabellenführer TSG Söflingen wollten wir uns mit einem weiteren Sieg an der Tabellenspitze festsetzen. Zu Beginn der Partie deutete alles darauf hin, dass es ein sicherer Sieg werden würde. Bereits in der 5. Minuten konnten wir durch einen Treffer von Wenninger in Führung gehen. Nur 5 Minuten später erhöhte dann Ziegler auf 0:2. Nach diesen beiden Treffern tat sich jedoch nicht mehr viel in der ersten Halbzeit. Durch eine zu hektische und unkonzentrierte Spielweise und einige Stellungsfehler in der Defensive kam der Gegner teilweise ordentlich ins Spiel. In der zweiten Halbzeit, in der auch der starke Thalfinger Wind auf unserer Seite war, konnte uns der Gegner dann offensiv nichts mehr entgegensetzen. Allerdings waren wir nicht in der Lage unsere zahlreichen Chancen zu verwerten. Erst in der 90. Minute konnte Zeun das Ergebnis nochmal erhöhen. Am Ende stand ein sicherer, wenn auch nicht unbedingt glorreicher Sieg.