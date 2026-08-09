Glanzloser 2:1-Erfolg: FC Erzgebirge Aue schlägt BFC Preussen

Das Aufeinandertreffen am vierten Spieltag stellte eine Premiere dar, denn auf den Traditionsklub aus Berlin traf der FC Erzgebirge Aue in seiner Vereinsgeschichte bislang noch nie. Die von Daniel Volbert trainierten Gäste reisten nach einem sieglosen Saisonstart unter Zugzwang ins Erzgebirge. Bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen erwartete die 7581 Zuschauer das vierte Duell mit einer Berliner Mannschaft in Serie.

Die Hausherren legten schwungvoll los. Der Außenseiter verteidigte in der Folge mutig mit hochstehender Abwehrkette und suchte den Weg nach vorne. Nach einer Viertelstunde zwang Finn Heidrich den Berliner Schlussmann Florian Palmowski per Kopfball nach einer weiten Flanke erstmals zu einer Parade. Im Gegenzug geriet das Tor von Aue mächtig ins Wanken, als die Hauptstädter über das linke Feld kombinierten und Torhüter Max Uhlig mit zwei Reaktionsglanztaten den Rückstand verhinderte. Nach einer Unterbrechung zur Erfrischung gelang den Platzherren in der 26. Minute der Befreiungsschlag: Maxim Burghardt flankte gefühlvoll an die Strafraumgrenze, wo Simon Skarlatidis maßnahm und das Spielgerät unhaltbar im Gehäuse unterbrachte.

Druckphase ohne den zweiten Treffer

Der Führungstreffer verlieh der Mannschaft von Cheftrainer Khvicha Shubitidze spürbaren Auftrieb. Bis zum Pausenpfiff drängten die Platzherren auf das zweite Tor, wobei mehrere gefährliche Eckbälle von Stylianos Kokovas und Paul Wagner im Zentrum von der Abwehr der Gäste geblockt wurden. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Berliner erneut die Initiative. Ein Freistoß aus rund 25 Metern von Nino Lessel strich über die Querlatte. Auf der Gegenseite verpasste Marcel Bär nach einer Vorarbeit von Simon Skarlatidis und Maxim Burghardt das 2:0, weil Lucas Vierling im letzten Moment klärend dazwischengriff.

Unglücklicher Ausgleich und rasche Reaktion

In der 67. Spielminute geriet die Ordnung im Auer Spiel ins Wanken. Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle drang über die Außenbahn durch, und nach einer Abwehraktion von Stylianos Kokovas flipperte der Ball unglücklich abgefälscht durch den Fünfmeterraum über Max Uhlig hinweg ins lange Eck. Der Dämpfer wirkte wie ein Weckruf für die Heimelf, die sofort das Tempo anzog. Insbesondere Chadi Ramadan erzeugte über den rechten Flügel enormen Druck, woraufhin sich Ecke an Ecke für das Heimteam aneinanderreihte.

Kamm belohnt den Dauerdruck der Gastgeber

Die anhaltende Belagerung des Berliner Strafraums zahlte sich in der 80. Minute aus. Nach einer Befreiungsaktion der Gäste schlug Maxim Burghardt eine präzise Flanke an den zweiten Pfosten, wo Willi Alfons Kamm den Ball per Kopf zum 2:1 ins Netz drückte. In der hektischen Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne. Ein Fehlpass von Paul Wagner blieb unbestraft. Auf der Gegenseite verpassten Chadi Ramadan und Marcel Bär bei Kontergelegenheiten die endgültige Entscheidung, ehe der Heimsieg unter Dach und Fach war.

Spitzengruppe erreicht und Ausblick auf Chemnitz

Mit dem dritten Erfolg in Serie schließt der FC Erzgebirge Aue die englische Woche makellos ab. In der Tabelle belegen die Erzgebirger mit zehn Zählern den dritten Rang hinter dem Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt und dem zweitplatzierten Chemnitzer FC, die ebenfalls zehn Punkte vorweisen können. Der BFC Preussen rangiert mit einem Punkt auf dem 17. Tabellenplatz. Am kommenden Samstag, den 15. August 2026, reist der FC Erzgebirge Aue um 16 Uhr zum Topspiel beim Chemnitzer FC.