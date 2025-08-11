Glanzlose Generalprobe zeigt Wülfrather Schwächen auf

„Auch wir im Trainerteam hatten über 90 Minuten einen engagierteren Auftritt erwartet. Aber uns bleiben ja noch drei Trainingseinheiten, um wichtige Details zu korrigieren. Wir machen jetzt nicht in Panik, wissen das alles schon richtig einzuordnen“, wollte Cheftrainer Joscha Weber den überschaubaren Auftritt seiner Mannschaft nicht überbewerten. Der 31-Jährige merkte zu Recht an, dass die Partie womöglich einen anderen Verlauf nimmt, wenn seine Elf die ordentliche Leistung in der Anfangs-Viertelstunde mit zwei, drei Toren gekrönt hätte.

Nach der vergebenen Kopfballchance der Ronsdorfer durch Nico Langels (5.) übernahm Wülfrath zunächst die Initiative. Auf Zuspiel von Tom Paß traf Daniel Ivezic den Querbalken (6.), „Saki“ Xiros zielte fünf Minuten später nach Vorarbeit von Maximilian Eisenbach gegen den Pfosten und als Florian Schikowski den freistehenden Gian-Luca Bühring bediente (14.) rettete TSV-Keeper Robin Schworm in höchster Not per Fußabwehr. Dieses gute Niveau vermochte der FCW im weiteren Spielverlauf allerdings nur selten zu bestätigen.

Ronsdorf investiert mehr

Die Wuppertaler, bei denen mit Sebastian Schmieta und dem zur zweiten Hälfte eingewechselten Wilfried Taki zwei Ex-Wülfrather im Team standen, taten in der Folge wesentlich mehr fürs Spiel. Wülfrath verlor unzählige Zweikämpfe im Mittelfeld, dadurch oft die Spielkontrolle und manches Mal in der Abwehr auch die Übersicht. Wie nach einer halben Stunde, als Arman Corovic eine heikle Situation im eigenen Fünf-Meter-Raum gerade noch bereinigte.

Ein Aufbäumen der Platzherren nach der Pause? Zunächst Fehlanzeige. Joscha Weber schickte aber direkt den erst wenige Tage zuvor verpflichteten Youssef „Youp“ El Boudihi aufs Feld. Der erfahrene, kommunikativ starke Oberligaspieler (31 – zuletzt 1. FC Monheim) versuchte, im Mittelfeld für Ordnung zu sorgen, organisierte dann in der Schlussviertelstunde für den ausgewechselten Kapitän Maik Bleckmann die Abwehr. Irgendwie bekamen die Wülfrather aber doch noch die Kurve. Xiros traf zunächst zweimal Aluminium (56., 68.), bevor Bühring nach Bleckmanns Kopfballvorlage ebenfalls per Kopfball die Führung besorgte (71.) und Satoshi Ueno (90.) den Endstand markierte. Fazit: Eine Woche vor dem Landesliga-Auftakt gibt es beim FCW noch reichlich Luft nach oben.