Glanzlos zu historischen Derbysieg

Der FC Aunkirchen kann zum ersten Mal seit 1999 in Alkofen gewinnen und hält mit dem 2:0-Derbyerfolg seine Restchancen auf die Relegation am Leben.

Von Beginn an entwickelte sich ein Geduldsspiel für den FCA gegen tiefstehende Alkofener. In den ersten 30 Minuten hielt der Abwehrriegel des Absteigers auch sehr gut, danach hatte Aunkirchen ein paar Gelegenheiten, um noch vor der Pause in Führung zu gehen. Eder verpasste allerdings am zweiten Pfosten und Herlinglehners Distanzschuss waren am Ende zu harmlos.