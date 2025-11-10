Viel Arbeit hatte der ASV Dachau mit dem Gast aus Langengeisling. Hier beharken sich Sebastian Mack (ASV, Nummer 14) und Lucas Seeholzer. – Foto: bruno haelke

Glanzlos zu drei Punkten: ,,Unser Start war super" Dachau kämpft sich durch

Der ASV Dachau hat die Hürde FC Langengeisling ohne Glanz genommen und bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord erster Verfolger von Spitzenreiter Walpertskirchen.

Gegen die abstiegsgefährdeten Gäste erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Matthias Koston einen 1:0-Sieg. Für die Entscheidung sorgte Leo Di Pasquale nach einer starken Anfangsphase der Dachauer. Die Gastgeber starteten mit viel Schwung und setzten die defensiv eingestellten Langengeislinger früh unter Druck. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Maximilian Bergner kam der Ball über Umwege zu Di Pasquale, der aus kurzer Distanz zur Führung traf (14.). Wenig später hatte der Torschütze nach Vorarbeit von Niklas Kiermeier den Doppelpack vor Augen, doch ein Verteidiger rettete auf der Linie. Koston war dennoch zufrieden mit dem Auftakt: „Unser Start war super.”

Sa., 08.11.2025, 13:00 Uhr ASV Dachau ASV Dachau FC Langengeisling FC Langengeisling 1 0 Abpfiff Doch mit zunehmender Spielzeit verlor der ASV die Linie. Viele Angriffe endeten in ungenauen Pässen oder Ballverlusten. Langengeisling verteidigte diszipliniert und spielte damit genau so, wie es Koston erwartet hatte. Auch der ASV stand defensiv stabil und verteidigte konzentriert – so hielt die knappe Führung bis zur Pause.