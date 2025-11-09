Glanzlos zu drei Punkten

Der ASV Dachau hat die Hürde FC Langengeisling ohne Glanz genommen und bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord erster Verfolger von Spitzenreiter Walpertskirchen.

Gegen die abstiegsgefährdeten Gäste erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Matthias Koston einen 1:0-Sieg. Für die Entscheidung sorgte Leo Di Pasquale nach einer starken Anfangsphase der Dachauer.

Die Gastgeber starteten mit viel Schwung und setzten die defensiv eingestellten Langengeislinger früh unter Druck. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Maximilian Bergner kam der Ball über Umwege zu Di Pasquale, der aus kurzer Distanz zur Führung traf (14.). Wenig später hatte der Torschütze nach Vorarbeit von Niklas Kiermeier den Doppelpack vor Augen, doch ein Verteidiger rettete auf der Linie. Koston war dennoch zufrieden mit dem Auftakt: „Unser Start war super.”

Doch mit zunehmender Spielzeit verlor der ASV die Linie. Viele Angriffe endeten in ungenauen Pässen oder Ballverlusten. Langengeisling verteidigte diszipliniert und spielte damit genau so, wie es Koston erwartet hatte. Auch der ASV stand defensiv stabil und verteidigte konzentriert – so hielt die knappe Führung bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine zähe Partie ohne große Höhepunkte. Der tiefe Untergrund im Sepp-Helfer-Stadion machte es den Spielern zusätzlich schwer. Langengeisling versuchte nun, das Spiel in die eigene Hand zu nehmen – blieb aber ungefährlich. „Wir haben über 90 Minuten keine richtige Torchance zugelassen, weil wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben“, so Koston. Torhüter Stefan Fängewisch blieb weitgehend beschäftigungslos.

Auf der anderen Seite vergaben die Dachauer die Vorentscheidung. In der 70. Minute rauschte Kiermeier nur knapp an einer Hereingabe vorbei, zehn Minuten später scheiterte Sebastian Mack freistehend an Keeper Michael Hierl. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal kurz brenzlig, als Langengeisling einen Freistoß aus zentraler Position zugesprochen bekam – der Ball flog jedoch deutlich über das Tor.

So blieb es beim knappen, aber verdienten Sieg der Dachauer. „Beim Tor hatten wir Glück. Dieses Glück haben wir uns heute erarbeitet“, bilanzierte Koston. Lob hatte er auch für den Gegner übrig: „Langengeisling ist eine Charaktertruppe, die gut spielt und oft nur knapp verliert.“