Glanzlichter und Schlendrian: Moosinnings Erfolgsserie hält auch in Zorneding an

Moosinning fand in der Offensive zunächst nicht statt und hatte Glück, dass die zahlreichen Ecken und hohen Hereingaben der Zornedinger keinen Abnehmer fanden. Dann attackierte Mateus Hones auf der linken Abwehrseite nur zögerlich, die Hereingabe rutschte Ball über den Schlappen, und so hatte Paul Schweighardt keine Mühe, zum 1:0 abzuschließen.

Nachwuchskeeper Paul Reiser stand für den erkrankten Aaron Siegl im FCM-Tor, in der Viererkette agierte Georg Ball neben Basti Lanzinger. Die Zornedinger gingen engagiert in die Zweikämpfe, und ihr agilster Angreifer Paul Schweighardt hatte in die 6. Minute den ersten Abschluss, aber Reiser wehrte den Flachschuss zur Ecke ab.

Diese Aktion rüttelte die Gelb-Schwarzen wach, und im direkten Gegenzug flankte Hones butterweich auf Maxi Lechner, der am langen Pfosten zum 1:1 abschloss. Noch vor dem Wechsel hätten beide Teams in Führung gehen können. Zunächst setzte Schweighardt den Ball frei vor dem Tor rechts vorbei. Fast mit dem Pausenpfiff scheiterte Mo Abdane an Keeper Michael Pohn.

Hones versenkt Freistoß

Moosinning kam wie verwandelt aus der Kabine. Ante Basic ließ in der 46. Minute einen ersten Warnschuss aufs Zornedinger Tor los, dann scheiterte David Kamm nach Zuspiel von Abdane am gegnerischen Keeper. In der 54. Minute wurde Hones gut 20 Meter vor dem Tor gefoult, nahm selbst Maß und versenkte die Kugel unhaltbar zum 2:1 im rechten Tordreieck.

Zorneding hatte sich davon noch nicht erholt, als Lechner, von Abdane bedient, mit einem Flachschuss ins linke Eck zum 3:1 traf. Und weil Moosinning noch nicht genug hatte, flankte Hones in der 62. Minute auf Fabi Ulitzka, der mit dem Kopf gegen die Laufrichtung des Keepers zum 4:1 einnetzte.

In der Folge verfiel Moosinning aber wieder in die Lethargie der ersten 20 Minuten und so brannte es mehrmals lichterloh im Strafraum. Nichts zu halten gab es für Reiser in der 76. Minute, als Schweighardt einen weiten Ball zum 2:4 unter die Latte jagte. Abdane und Lechner verpassten auf der Gegenseite einen weiteren Treffer, und für Zorneding hatte Nikolas Schwirtz noch einen Abschluss, aber erneut war Reiser zur Stelle.