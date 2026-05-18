Glanzleistung in der Kreisliga: Stürmer gelingt besonderes Kunststück

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Der Erfolg der SG Teuchern/Nessa II hatte am Sonnabend einen Namen: Steven Lukas Gerlich. Im Kreisliga-Heimspiel des KFV Burgenland gegen den SV Blau-Weiß Grana zeigte der Angreifer eine Glanzleistung, wie man sie nur selten erlebt.

Beim 9:0-Kantersieg des Kreisliga-Dritten war der 23-Jährige der alles überragende Mann. Acht der neun Treffer des Tages gingen am Ende auf das Konto von Gerlich. In beiden Halbzeiten schnürte der Stürmer einen lupenreinen Hattrick. Ob nach einer Ecke, per direktem Freistoß oder mit einem Solo - der Stürmer war nicht aufzuhalten. Einzig Kevin Oswald unterbrach die Tore-Show seines Teamkollegen mit dem zwischenzeitlichen 7:0. Zum Spielerprofil:

Wie besonders dieser Tag für Steven Lukas Gerlich gewesen ist, zeigt sich auch beim Blick auf sein Tore-Konto in der laufenden Saison. Dort steht der Acht-Tore-Mann, der auch für die erste Mannschaft der SG Nessa/Teuchern in der Kreisoberliga aufläuft, nun bei 15 Treffern in 15 Einsätzen. Mehr als die Hälfte davon sammelte er am Sonnabend gegen das Tabellenschlusslicht aus Grana.

Entsprechend war Gerlich im Nachgang der gefeierte Mann. Seine Teamkollegen reihten sich zu einem Foto auf, auf dem alle jeweils acht Finger zeigen. "Ein Tag für die Geschichtsbücher", betitelte der SV Teuchern die besondere Leistung auf seinen Social-Media-Kanälen.

Und auch im FuPa-Liveticker wurde der Auftritt des Angreifers entsprechend hervorgehoben. So hieß es unter anderem zu seinem achten Treffer des Tages: "Muss man noch irgendwas schreiben? Natürlich ist es erneut Gerlich." Und zur vergebenen Chance eines Teamkollegen heißt es: "Felix Bauer hat das siebte Tor auf dem Fuß, aber er ist ja nicht Gerlich." Dessen unglaubliche Tor-Serie wurde erst wenig später von Kevin Oswald unterbrochen.