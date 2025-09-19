– Foto: Andreas Santner

Glanz und Ehrungen beim HFV-Jahresempfang Es ist das gesellschaftliche Highlight des Hamburger Amateurfußballs: Der Jahresempfang des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) hat erneut zahlreiche Ehrenamtliche, Vereinsvertreter, Funktionäre sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport zusammengeführt. Im Mittelpunkt des Abends standen wie gewohnt die Auszeichnungen für außergewöhnliche Leistungen auf und neben dem Platz.

Zur Spielerin des Jahres wurde Laura Henke vom Hamburger SV gewählt, bei den Männern setzte sich Pascal El-Nemr von Altona 93 durch. Die Auszeichnung als Trainerin des Jahres ging an Kim Falter, die beim HSV als Vorreiterin im Frauen- und Mädchenfußball gilt. Trainer des Jahres wurde Martin Harnik, der TuS Dassendorf als spielender Coach mit einer beeindruckenden Serie bis zur Vize-Meisterschaft hinter Altona 93 führte. Auch die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, oftmals stille Stützen des Spiels, rückten ins Rampenlicht: Asli Gök (Altona 93) und Marvin Repke (Harburger TB) wurden als Unparteiische des Jahres ausgezeichnet.