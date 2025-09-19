Glanz und Ehrungen beim HFV-Jahresempfang
Es ist das gesellschaftliche Highlight des Hamburger Amateurfußballs: Der Jahresempfang des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) hat erneut zahlreiche Ehrenamtliche, Vereinsvertreter, Funktionäre sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport zusammengeführt. Im Mittelpunkt des Abends standen wie gewohnt die Auszeichnungen für außergewöhnliche Leistungen auf und neben dem Platz.
Zur Spielerin des Jahres wurde Laura Henke vom Hamburger SV gewählt, bei den Männern setzte sich Pascal El-Nemr von Altona 93 durch. Die Auszeichnung als Trainerin des Jahres ging an Kim Falter, die beim HSV als Vorreiterin im Frauen- und Mädchenfußball gilt. Trainer des Jahres wurde Martin Harnik, der TuS Dassendorf als spielender Coach mit einer beeindruckenden Serie bis zur Vize-Meisterschaft hinter Altona 93 führte.
Auch die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, oftmals stille Stützen des Spiels, rückten ins Rampenlicht: Asli Gök (Altona 93) und Marvin Repke (Harburger TB) wurden als Unparteiische des Jahres ausgezeichnet.
Neben den Preisvergaben bot der Abend Raum für Austausch und Begegnung. Gespräche über die Bedeutung des Fußballs in Hamburg, gepaart mit kulinarischen Akzenten, machten den Empfang zu einem Forum des Miteinanders. Dass der Verbandsetat dabei durch Sponsoren und Partner geschont wird, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Für all jene, die nicht vor Ort sein konnten, übertrug der HFV die Veranstaltung live auf seiner Streaming-Plattform. Der Jahresempfang bleibt damit nicht nur ein Schaufenster der Hamburger Fußballszene, sondern auch ein Signal der Wertschätzung für die unzähligen Menschen, die den Sport in der Hansestadt tragen.