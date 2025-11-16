Glanz an der Spitze, Risse im Mittelfeld

Dem gegenüber stehen die SG Fuldalöwen/Beisetal, die auf Rang 3 liegen und in der oberen Tabellenregion um einen Platz in der Verfolgergruppe mitspielen. Erwartet werden naturgemäß die dominanteren Fuldalöwen: spielstark, mit deutlich besseren Torquoten. Für Dillich ist dieses Heimspiel eine letzte Gelegenheit vor der Winterpause Moral und Heimstärke aufzubringen — aber sportlich ist die Favoritenrolle eindeutig bei den Gästen.

Die Rollen sind klar verteilt: Tabellenletzter SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth hat nach 15 Spielen noch keinen Punkt und weist in der Tabelle ein verheerendes Torverhältnis aus. Auf dem Papier ist dieses Team damit das klassische Kellerkind, das um Schadensbegrenzung kämpft.

TuSpo Guxhagen — FC Domstadt Fritzlar

Dieses Treffen könnte für TuSpo Guxhagen ein Gradmesser sein: die Gastgeber stehen im Mittelfeld, sind offensiv ausbalanciert (40:40) und brauchen gegen die haushohe Nummer 1 Mut und Disziplin. Der FC Domstadt Fritzlar ist die Mannschaft der Saison — makellose Bilanz: 16 Spiele, 16 Siege, 80:8 Tore, 48 Punkte. Unbestrittene Tabellenführung, bestmögliche Ausbeute, enorme Schlagkraft in Offensive und Defensive.

Für Guxhagen geht es darum, die Defensive zu stabilisieren und Konterchancen zu nutzen; für Fritzlar ist dieses Spiel eine weitere Pflichtaufgabe, um die makellose Serie zu konservieren und mit Selbstvertrauen in den Winter zu gehen.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar — SG Ohetal/Frielendorf

Kirchberg rangiert im unteren Mittelfeld. Die Punkteausbeute ist durchschnittlich, die Defensive bislang etwas anfällig. Die Gäste der SG Ohetal/Frielendorf stehen auf Platz 13 und kämpfen primär gegen die Abstiegsregion. Ohetal hat zuletzt jedoch einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert: 3:2 bei TuSpo Guxhagen — ein Erfolg, der Selbstvertrauen geben sollte.

Dieses Duell ist ein typisches „Sechs-Punkte-Spiel“ für Ohetal: mit einem Dreier könnten sie den Abstand zur Gefahrenzone reduzieren; für Kirchberg geht es darum, die Heimstärke zu nutzen und nicht unnötig Boden in der Tabelle zu verlieren.

TSV Obermelsungen — SG Asterode/Christerode/Olberode

Der TSV Obermelsungen liegt derzeit auf Rang 7 — solide Mittelfeldplatzierung, aber mit einer negativen Tordifferenz im Vergleich zu den vorderen Plätzen. Asterode rangiert auf Platz 12 und benötigt Zähler, um sich vom unteren Drittel zu entfernen.

Obermelsungen verlor am letzten Spieltag deutlich mit 0:4 gegen Spitzenreiter Domstadt Fritzlar; ein Ergebnis, das Schwächen offenbarte, aber kaum überraschend ist angesichts der Stärke des Gegners. Asterode wiederum musste sich in der Vorwoche mit 1:3 gegen TSV Besse geschlagen geben — auch dort besteht Nachholbedarf.

Nach dem 18. Spieltag gehen die Mannschaften in die Winterpause. Der Spielbetrieb ruht — die Rückrunde ist für den 28.02.2026 terminiert.