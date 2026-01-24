Glätte stoppt Wülfraths starken Auftritt beim ETB Essen

Plötzlich meldete sich der Winter zurück. Für den Landesligisten 1. FC Wülfrath stand am vergangenen Dienstagabend, nach der 0:6-Auftaktpleite gegen die gleichklassige DJK Blau-Weiß Mintard, Platz fünf, Gruppe 2, und dem 0:4 bei Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 das dritte Vorbereitungsspiel beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen im Terminplan. Beim Abpfiff hieß es 2:1 für die Kalkstädter. Gleichwohl erfolgte der bereits nach einer knappen Stunde Spielzeit.
Was war passiert? Angesichts der sehr kalten Temperaturen und der überfrierenden Nässe wurde das Geläuf immer glatter und der Kunstrasenplatz am Uhlenkrug-Stadion unbespielbar. Für Joscha Weber ging die Entscheidung des Unparteiischen vollkommen in Ordnung, schließlich geht die Gesundheit der Spieler allemal vor. Der FCW-Chefcoach attestierte seinem ersatzgeschwächt angetretenen Team eine sehr ordentliche Leistung: „ETB hatte zwar weitgehend mehr Spielanteile, aber wir standen, bis auf wenige Ausnahmen, defensiv sehr stabil. Wir haben diszipliniert und konsequent verteidigt und setzten durch schnelles Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche. Unter dem Strich haben wir gegen den klassenhöheren Gegner in der verkürzten Spielzeit eine starke Leistung gezeigt.“
Verlass war einmal mehr auf Schlussmann Marvin Oberhoff, der in drei, vier Situationen klasse reagierte und weitere Gegentreffer verhinderte. Nur beim Anschlusstor durch Marcello Romano (31.) gab es nichts zu halten.
Saki Xiros brachte die Gäste bereits in der sechsten Minute in Führung. Gastspieler Timo Conde stellte acht Minuten später auf 2:0. Wenigstens ein „halber Sieg“ für den Landesliga-Vierzehnten, der allerdings die Verletzung von Saki Xiros beklagte. Der 26-jährige Offensivspieler musste bereits nach knapp 20 Minuten mit einer Oberschenkelverletzung ausgetauscht werden. Xiros fehlt auch am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr, Sportplatz Neusser Weg) im letzten Testspiel beim Bezirksligisten Lohausener SV.
Dann hofft Weber, dass ihm wieder mehr Personal zur Verfügung steht. Die ursprünglich für Donnerstagabend geplante Partie bei Sparta Bilk, dem Vierten der Bezirksliga, Gruppe 1, musste der Übungsleiter nämlich aufgrund zahlreicher Ausfälle absagen. Dabei hätte ein weiterer Belastungstest den Trainern durchaus weitere Erkenntnisse vermitteln können und den Spielern angesichts der bis dahin nicht gerade üppigen Wettkampfpraxis ohnehin gut zu Gesicht gestanden.
Dafür setzten Joscha Weber und Thomas Cyrys für Freitagabend und Samstagmittag zwei zusätzliche Übungseinheiten an.
