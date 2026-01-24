Der 1. FC Wülfrath testete nicht über die volle Distanz. – Foto: Andreas Bornewasser

Glätte stoppt Wülfraths starken Auftritt beim ETB Essen Für den Bezirksligisten 1. FC Wülfrath ging der Test bei ETB Schwarz-Weiß Essen nicht regulär zu Ende. Zufrieden durfte er dennoch sein.

Plötzlich meldete sich der Winter zurück. Für den Landesligisten 1. FC Wülfrath stand am vergangenen Dienstagabend, nach der 0:6-Auftaktpleite gegen die gleichklassige DJK Blau-Weiß Mintard, Platz fünf, Gruppe 2, und dem 0:4 bei Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 das dritte Vorbereitungsspiel beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen im Terminplan. Beim Abpfiff hieß es 2:1 für die Kalkstädter. Gleichwohl erfolgte der bereits nach einer knappen Stunde Spielzeit.

Was war passiert? Angesichts der sehr kalten Temperaturen und der überfrierenden Nässe wurde das Geläuf immer glatter und der Kunstrasenplatz am Uhlenkrug-Stadion unbespielbar. Für Joscha Weber ging die Entscheidung des Unparteiischen vollkommen in Ordnung, schließlich geht die Gesundheit der Spieler allemal vor. Der FCW-Chefcoach attestierte seinem ersatzgeschwächt angetretenen Team eine sehr ordentliche Leistung: „ETB hatte zwar weitgehend mehr Spielanteile, aber wir standen, bis auf wenige Ausnahmen, defensiv sehr stabil. Wir haben diszipliniert und konsequent verteidigt und setzten durch schnelles Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche. Unter dem Strich haben wir gegen den klassenhöheren Gegner in der verkürzten Spielzeit eine starke Leistung gezeigt.“ Starker Wülfrather Keeper Verlass war einmal mehr auf Schlussmann Marvin Oberhoff, der in drei, vier Situationen klasse reagierte und weitere Gegentreffer verhinderte. Nur beim Anschlusstor durch Marcello Romano (31.) gab es nichts zu halten.