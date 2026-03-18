Gläsmann trifft früh: WDB gelingt Revanche gegen Stade

Szene aus dem Hinspiel – Foto: Vivien Riewald

Am 13. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat die SG WDB mit 4:2 gegen den VfL Güldenstern Stade gewonnen. Für beide Teams war es das erste Ligaspiel nach der Winterpause. WDB gelang damit die Revanche für die 1:3-Niederlage im Hinspiel. Beide Mannschaften bewegen sich weiterhin im Tabellenmittelfeld, WDB auf Rang sechs und Stade auf Platz sieben.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. In der elften Minute traf Laura Gläsmann mit einem abgefälschten Fernschuss zum 1:0. Nur acht Minuten später erhöhte Miriam Köhler per Abstauber auf 2:0. Stade kam in der 26. Minute durch Saskia Seiferth zum Anschlusstreffer.

Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv. In der 50. Minute stellte Monique Limberg mit einem Fernschuss den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Direkt im Gegenzug verkürzte Lisa Meyer auf 3:2. Die Entscheidung fiel in der 74. Minute. Nach einer Kombination und Vorarbeit von Limberg traf Fabienne Ritter zum 4:2.