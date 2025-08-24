Gladenbachern und Weidenhäusern gelingt der Befreiungsschlag

Marburg-Biedenkopf. Befreiungsschlag gelungen! Die beiden Gladenbacher Mannschaften haben am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Nord die ersten Saisonsiege errungen. Der GSC bezwang die SG Nordkreis durch ein Tor tief in der Nachspielzeit mit 3:2, Aufsteiger VfL Weidenhausen feierte mit dem „ewigen“ Jan Becker in der Startelf einen 4:2-Coup in Neustadt. Türk Gücü Breidenbach ergatterte beim SV Emsdorf ein 2:2. Derweil ließ Eintracht Stadtallendorf II mit dem 1:1 in Großseelheim die ersten Punkte liegen, bleibt aber Spitzenreiter, weil der TSV Amöneburg von den SF/BG Marburg II mit 4:1 abgewatscht wurde und den Blau-Gelben Rang 2 überlassen muss.