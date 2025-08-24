Gladenbachern und Weidenhäusern gelingt der Befreiungsschlag

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Befreiungsschlag gelungen! Die beiden Gladenbacher Mannschaften haben am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Nord die ersten Saisonsiege errungen. Der GSC bezwang die SG Nordkreis durch ein Tor tief in der Nachspielzeit mit 3:2, Aufsteiger VfL Weidenhausen feierte mit dem „ewigen“ Jan Becker in der Startelf einen 4:2-Coup in Neustadt. Türk Gücü Breidenbach ergatterte beim SV Emsdorf ein 2:2. Derweil ließ Eintracht Stadtallendorf II mit dem 1:1 in Großseelheim die ersten Punkte liegen, bleibt aber Spitzenreiter, weil der TSV Amöneburg von den SF/BG Marburg II mit 4:1 abgewatscht wurde und den Blau-Gelben Rang 2 überlassen muss.