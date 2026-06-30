Gladenbacher SC: Spielidee und Richtung stimmen

Zwei Gladenbacher Schlüsselspieler:Jonathan Barth schwingt den Taktstock, Maxim Usinger hat sich zum besten Torschützen gemausert. © Jens Schmidt

Gladenbach. Beim Gladenbacher SC spielte in der Fußball-Kreisoberliga eine ordentliche Saison, die von verschiedenen Phasen geprägt war. Es gab einen komplett missratenen Auftakt, ein Zwischenhoch mit Aufstiegsflair, personelle Engpässe über Monate – und am Ende trotzdem eine Runde, auf die der Verein mit gutem Gewissen zurückblicken kann.