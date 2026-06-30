 2026-06-30T12:00:28.390Z

Ligabericht

Gladenbacher SC: Spielidee und Richtung stimmen

Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberligist Galdenbach darf nur kurz auf einen Aufstiegsrang spekulieren. Doch gerade, dass die Spielidee mehr zählt als die Platzierung, macht Hoffnung auf die Zukunft +++

von Redaktion · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser
Zwei Gladenbacher Schlüsselspieler:Jonathan Barth schwingt den Taktstock, Maxim Usinger hat sich zum besten Torschützen gemausert. © Jens Schmidt
Zwei Gladenbacher Schlüsselspieler:Jonathan Barth schwingt den Taktstock, Maxim Usinger hat sich zum besten Torschützen gemausert. © Jens Schmidt

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KOL GI/MR Nord
Gladenbach

Gladenbach. Beim Gladenbacher SC spielte in der Fußball-Kreisoberliga eine ordentliche Saison, die von verschiedenen Phasen geprägt war. Es gab einen komplett missratenen Auftakt, ein Zwischenhoch mit Aufstiegsflair, personelle Engpässe über Monate – und am Ende trotzdem eine Runde, auf die der Verein mit gutem Gewissen zurückblicken kann.

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